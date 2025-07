Kattya González sobre su candidatura a intendente: “Esto no estaba en mis planes”

La exsenadora Kattya González confirmó que su eventual candidatura para la intendencia de Asunción no responde a un cálculo político, sino a un llamado urgente y ciudadano.

“Esto no estaba en mis planes. Después de reorganizar mi vida, (haciendo referencia a su expulsión del Congreso) me llegó este pedido de diversos sectores, especialmente de Asunción, que luego se extendió a nivel nacional. Lo asumí como un acto de osadía, coraje y compromiso con la ciudad”, declaró.

“La Municipalidad está quebrada”

González fue contundente al describir la situación de la capital. “Asunción está en una encrucijada fatídica: o se reinventa o muere. Las ciudades también pueden morir, pueden dejar de habitarse en el corazón de su gente”, expresó.

Para la exsenadora, la Municipalidad se sostiene artificialmente. “Se presume que las instituciones públicas no quiebran porque no hay ley de quiebras para ellas. Por eso sigue en pie. Pero está quebrada moral, institucional y políticamente”, denunció.

Advirtió que no hay espacio para maquillajes. “Este estado de calamidad exige medidas drásticas y urgentes. No venimos a repetir el esquema ni a doblegarnos a ningún poder fáctico. Vamos a decir la verdad cruda, porque si no la revelamos, nada va a cambiar”.

Kattya propone transparencia como su pilar

Kattya afirmó que su proyecto no es personalista, sino colectivo, y que el objetivo es iniciar un proceso de transición ordenada desde adentro, de cara a una transformación estructural de la Municipalidad.

“La transparencia absoluta es uno de los pilares de nuestra propuesta. Gobernaremos sin claudicar ante quienes intenten imponer intereses”, sostuvo.

La exsenadora aseguró contar con el apoyo dentro de la Junta Municipal, compuesto por nueve ediles que también reclaman la salida del intendente y respaldan el llamado a nuevas elecciones.

“Pedimos elecciones ya”

“No podemos seguir esperando. Exigimos la destitución inmediata de Nenecho y que se convoque a elecciones. Queremos que la ciudadanía elija a su próximo intendente con dignidad”, expresó.

“Nos arriesgamos porque el cálculo que hicimos es el del compromiso”, señaló Kattya González. Finalmente, expresó que Nenecho debe salir esposado, directo a Tacumbú.