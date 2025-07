“Neponovia” del intendente Torres debe acudir al Senado

La “neponovia” se ausentó en su puesto laboral el viernes último, en la Cámara de Senadores. Ante dicha situación se reforzó la sospecha de que sería planillera.

Llamativamente, el despacho del senador acusado por asociación criminal y lavado, Erico Galeano (ANR, HC), donde supuestamente debe estar prestando servicio, se encontraba cerrado y a oscuras durante la jornada laboral.

Al respecto, el senador Natalicio Chase, jefe de la bancada cartista en la Cámara Alta, había dicho que pedirá explicaciones en la Dirección de Talento Humano y prometió que va a divulgar una lista de todos los parientes de los legisladores.

Gessica Maribel Benítez Muñoz (24 años) consiguió el 2 de enero último ser funcionaria permanente de la Cámara de Senadores. Ingresó sin concurso al cargo, donde percibe mensualmente G. 9 millones.

La funcionaria fue premiada con un sueldazo en la función pública porque sería la actual pareja del intendente de Areguá, el cartista Denis Torres (47 años), cuyo padrino político es Erico Galeano. Las fuentes indican que la mujer no asistiría con regularidad a la oficina.

La “neponovia”, recientemente recibida de enfermera de una universidad privada (en junio), realiza supuestamente gestiones que nada tienen que ver con su profesión.

En una entrevista en la 1080 AM, el intendente de Areguá confirmó que el citado senador cartista le “pidió” por Maribel. Sin embargo, lo más llamativo fue la razón del nombramiento de la joven: “El senador Erico me pidió por ella, por agradecimiento a los trabajos. Es buena plata también lo que le ofrecieron, no creo que nadie se anime a rechazar”, había dicho.

La funcionaria no registra marcación biométrica sino que goza del beneficio del “Formulario F-16” que habilita a privilegiados empleados a realizar supuestas funciones fuera del recinto parlamentario.

Tras el escándalo de los nepobabies en noviembre del 2023, los legisladores prometieron eliminar el “Formulario F-16”, pero sigue muy vigente y es utilizado para justificar de manera “legal” el planillerismo.

Benítez tiene como función atender el teléfono, ordenar, seleccionar y archivar documentos.