Denuncian que intendentes averiados “aceitan” a diputados para evitar intervención

El diputado colorado disidente Roberto González lamentó que la Cámara Baja está atentando contra el sistema republicano al “cajonear” los numerosos pedidos de intervención municipal que llegaron en la cámara, muchos de ellos datan del 2023. Dijo que la ley dice que se debe conformar las Comisiones Especiales en 15 días, pero llevan años dilatando los dictámenes.

“Me genera una gran preocupación esta situación vergonzosa que nos atañe como parlamentarios. Venimos cajoneando numerosos pedidos de acuerdos constitucionales. Atentando contra el sistema republicano y desobedecemos la Constitución y la ley de intervención de las municipalidades y gobernaciones” dijo el diputado Roberto González durante la sesión ordinaria.

El parlamentario agregó que en la Cámara Baja se tiene tres pedidos de intervención cajoneados por lo que existe fuerte sospechas de que algunos colegas estén siendo “aceitados” para evitar tratar el tema.

En ese contexto citó que hay pedido de intervención del Municipio de Lima cuyo intendente es Juan Manuel Avalos (Alianza) desde el 17 de noviembre del 2023, el Municipio de Ybyrarobaná cuyo jefe comunal es César Machuca (ANR-HC) desde el 4 de octubre del 2024 y del Municipio de Ñemby administrado por Tomás Olmedo (ANR-HC) desde el 7 de octubre del 2024.

“Hay dudas sobre estas gestiones, dinero de por medio, los intendentes averiados están aceitando a algunos colegas. No llega el dictamen de dichas comisiones. Yo no me convertiré en cómplice y encubridor de gobiernos denunciados, no importa el partido de donde provenga” dijo el diputado colorado.

Instó también a sus pares a transitar por la senda de la legalidad y alejarse de la sombra de la complicidad. Les pidió dejar de encubrir a administraciones municipales corruptas.

“Compañeros transitemos por la legalidad y no en la sombra vergonzosa de sospecha complicidad y encubrimiento”, sostuvo Roberto González.

Se congelan algunos y otros salen rápido

Así como se cajonea los tratamientos de pedidos de intervención en la Cámara de Diputados, también el Ministerio de Interior a cargo de Enrique Riera tiene congelado desde hace un año el pedido de intervención de la Municipalidad de Tomás Romero Pereira, cuyo jefe comunal es Hernán Ysidro Rivas (ANR-HC), padre del senador cartista Hernán Rivas. El pedido llegó el 5 de junio del 2024 está en el freezer.

Otro pedido de intervención que está en manos de Enrique Riera es el del municipio de Emboscada, Silvio André Peña (PLRA) el 23 de junio del 2025.

En contraste los pedidos de intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este a cargo del opositor Miguel Prieto y el de la Municipalidad de Asunción cuyo intendente es Oscar “Nenecho” Rodríguez fueron remitidos a la Cámara de Diputados en 24 horas después de que el contralor Camilo Benítez haya entregado los pedidos.

“Llegan los pedidos se constituyen las comisiones y quedan allí varadas, congeladas o cajoneadas. Nos estamos privando de rol de ser contralores en el esquema de poderes y recíproco. Solicito encarecidamente que actuemos con seriedad y responsabilidad. Dejemos de lado el chonguismo y la complicidad para encubrir a algunos sospechados de corrupción”, puntualizó Roberto González.