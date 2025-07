Che Rogá Porã: Peña firmó ley que autoriza préstamo de US$ 200 millones para viviendas

Este jueves, el presidente de la República, Santiago Peña, firmó la Ley N.º 7.510, que aprueba el contrato de préstamo por 200 millones de dólares otorgado por la República de China (Taiwán) para fortalecer el programa habitacional Che Róga Porã. El acto oficial se realizó durante una entrega de viviendas en la ciudad de Luque, departamento Central.

El financiamiento, provisto por el The Export-Import Bank of the Republic of China (Eximbank), permitirá beneficiar a unas 8.000 familias paraguayas en una primera etapa, mediante el acceso a viviendas dignas en condiciones accesibles.

“Esto va a significar que miles de familias van a tener su casa propia, con este crédito no estamos regalando nada, estamos creando las condiciones para que la clase trabajadora pueda reemplazar ese alquiler por una vivienda, con ello, permitir su crecimiento económico y la construcción de un patrimonio propio”, expresó el mandatario al anunciar la firma de la ley.

El rol de la AFD y las entidades financieras en la implementación

El préstamo habilita a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) a fondear a entidades financieras para la implementación del programa, permitiendo tasas históricamente bajas —6,5% a 30 años de plazo— que apuntan a reducir el déficit habitacional y promover un desarrollo integral para las familias de ingresos medios.

El ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, destacó que la aprobación parlamentaria se dio en “tiempo récord” y casi por unanimidad. Subrayó que el crédito permitirá avanzar de forma concreta en la construcción de más viviendas en todo el país.

“Quiero agradecer a los parlamentarios porque en tiempo récord aprobaron este préstamo y prácticamente por unanimidad en las dos Cámaras”, dijo Baruja.

Peña destaca el valor simbólico del programa

Peña remarcó además el valor simbólico del programa Che Róga Porã, que representa —según sus palabras— una conjunción de sueños y esfuerzos tanto del sector público como del privado.

“Va mucho más allá que simplemente una vivienda. Es una apuesta muy grande por parte de nuestro gobierno”, afirmó.

Los cuestionamientos al programa

Tras el segundo informe de gestión del presidente Santiago Peña, uno de los principales cuestionamientos de sectores de la oposición se centró en la baja aprobación de créditos del programa Che Róga Porã.

En el 2024, solo 83 familias han sido beneficiadas, una cifra considerada limitada, atribuida principalmente al alto nivel de endeudamiento de la clase trabajadora y a la rigurosidad de los requisitos bancarios para acceder a los préstamos.

Ante este escenario, en abril se lanzó Che Róga Porã 2.0, con el objetivo de ampliar el alcance del programa mediante nuevas modalidades para construcción, adquisición o refacción de viviendas, dirigidas a ciudadanos con ingresos de entre 1 y 5 salarios mínimos.