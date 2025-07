Exigen raje de Robles de Diputados e insisten en recuperar lo robado

“Esto es fruto de la mafia vernácula que se vale de tecnicismos como para cometer prevaricato (y concederle libertad ambulatoria). Es inconcebible, yo no sé por qué el presidente de la Cámara (el cartista Raúl Latorre) no lo echa si hace meses no está acudiendo al Congreso Nacional y ya no venía asistiendo antes de ser condenado”, cuestionó.

Robles figura como “asesor” con suspensión por tiempo indefinido de la Cámara y fue condenado también a 10 años de prisión junto al “Nº 2”, por la tragada de G. 5.105 millones de la Gobernación de Central en plena pandemia de covid.

Acotó que él anteriormente solicitó y se aprobó como cámara una declaración instando a la Procuraduría a recuperar el dinero robado por Hugo Javier y su cómplice (según sentenció el Tribunal) y que mañana, en sesión ordinaria, presentará un pedido de informes para saber si se avanzó.

“Estamos presentado un pedido de informes para ver si la Procuraduría realizó algunas gestiones para recuperar el millón de dólares desviado en pandemia y fruto de eso mucha gente hoy no está para contar la historia. Ojalá que hayan hecho algo”, dijo.