Dato mata relato: “Bocha” Figueredo dice que el país ya está mejor, pero su “nepobaby” mama del Estado

Al igual que su colega Rocío Abed, quien dijo que “ya estamos mejor” porque en un evento de cata de café hubo mucha gente consumiendo “latte” y “cheesecake”, el diputado cartista Héctor “Bocha” Figueredo intentó negar que mucha gente la está pasando mal económicamente, con el argumento de que “dato mata relato” y repitiendo cifras oficiales.

Entre ellas, las de empleo, que no se condicen con su realidad, ya que es uno de los varios que privilegió a su hija nepobaby en la Cámara Baja.

“Donde dicen algunos que las heladeras de los paraguayos están vacías, es el relato. Y el dato quiero decir en número y porcentajes. Según el BCP, el consumo privado creció 4,9% en el primer trimestre de 2025. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente está comprando más, gastando más en el súper, en el almacén y la comida”, señaló el cartista.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Este “relato” de datos oficiales se contrapone a la caída del poder adquisitivo en los últimos años. Bocha incluso tuvo el descaro de hablar de “coherencia”.

Lea más: Rocío Abed: “A lo sumo llegaba al dulce de batata y habla de cheesecake”

“A esos que repiten como loros que no hay consumo, que por lo menos le pregunten a los supermercadistas, que tienen canales de televisión y radios. Porque mientras, por un lado, venden más que nunca, por otro lado, transmiten relatos de crisis nacional ¿No les parece que un poco de coherencia no les vendría mal?”, preguntó.

Además de exigirla, el legislador debería practicarla, ya que, seguidamente, habló de cifras oficiales de empleo en el sector privado, diciendo que supuestamente se incrementó. Pero, como él mismo dijo: Dato mata relato.

“Hay un relato que dice: No hay empleo, y todo es informal. El dato refuta eso diciendo que 41.000 personas salieron del desempleo solo en los primeros 3 meses del año, y 93.000 nuevos empleos formales fueron creados desde 2023. ¿Cómo se sabe eso? Porque cotizan en IPS, o sea, no es changuita, es trabajo con seguro social", sostuvo el legislador.

El diputado Héctor “Bocha” Figueredo, quien percibe un salario mensual de G. 37.900.000 y fue recientemente defendido por el presidente Santiago Peña en el caso de la jubilación VIP parlamentaria—mientras se impulsa una reforma que endurece las condiciones jubilatorias para la ciudadanía común—se autoproclamó entre los que “sacan adelante el país con coraje”.

En una correlación difícil de justificar, afirmó que cuando los medios publican realidades como la de niños dando clases a la intemperie en Nueva Asunción o la de bebés que mueren tras la habilitación “para la foto” de una Unidad de Terapia Neonatal en Guairá, es porque, según él, no se reconoce el esfuerzo del ciudadano.

“Cuando los medios hablan de crisis te están diciendo que da lo mismo levantarse temprano, emprender, producir, enseñar, sembrar, construir o cuidar a los tuyos, porque según ellos, todo está perdido. Pero los datos y la realidad dicen otra cosa: Paraguay crece, avanza y resiste gracias a millones de paraguayos que no bajan los brazos, que no esperan titulares favorables, pero que igual siguen adelante, porque este país no se sostiene con relatos de crisis, se sostiene con el coraje”, afirmó.

Lea más:Que Santi presente la carne también en Paraguay, ironiza senadora

Camila Lucía Figueredo Díaz, la nepobaby

Sin embargo, el legislador es uno de los que realmente demuestran un absoluto desprecio al ciudadano que se levanta temprano para producir y pagar sus impuestos, para que por la ventana, su hija Camila Lucía Figueredo Díaz ingrese a la Cámara de Diputados y, tras asumir su padre, tenga un aumentazo salarial.

El dato que mata el relato es que la hija del diputado cartista es una de las tantas “nepobabies” que fue designada por el actual presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre. Figura como “coordinadora” de la Tesorería de la Cámara Baja y percibe al mes G. 15.014.162.