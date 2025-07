Precandidatos de la disidencia rechazan “concordia colorada” para elecciones en Asunción

Los precandidatos a la intendencia de Asunción por la disidencia colorada, Hugo Ramírez y Juan Villalba, ambos del movimiento Fuerza Republicana, y Nicolás Zárate, del sector Colorado Añetete, rechazaron categóricamente una eventual alianza con el cartismo para presentar un candidato único en las elecciones municipales.

Lea más: Dani Centurión no descarta otra “concordia colorada” en Asunción

Acuerdo roto

Según los disidentes, existía un entendimiento entre ellos y Dani Centurión para definir un mecanismo conjunto de selección del candidato. Sin embargo, este último se habría apartado del pacto tras recibir el respaldo del expresidente Mario Abdo Benítez y del precandidato presidencial Arnoldo Wiens, autoproclamándose como representante de la disidencia.

Ante la posibilidad de que Centurión busque una alianza con el cartismo —como parte de una eventual “concordia colorada”— para enfrentar los comicios, los tres precandidatos aseguraron que no acompañarán esa postura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Municipalidad de Asunción está en “terapia intensiva”, admite interventor

Críticas al oficialismo municipal

“Los colorados queremos ganar porque tenemos que limpiar nuestro nombre. Le fallamos a la ciudadanía. Este fue el peor periodo de la historia de las municipalidades. Nenecho nos llenó de vergüenza y debemos pedir disculpas”, expresó Nicolás Zárate, en referencia al actual intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez, apoyado por el cartismo.

En tanto, Juan Villalba sostuvo que la verdadera unidad de la disidencia saldrá del grupo que se mantiene alejado del oficialismo. “Si Dani pasa a esa vereda, ya no será disidencia, será concordia”, advirtió.

“No vamos a retroceder”

Por su parte, Hugo Ramírez aseguró que no hay ningún “pusilánime” entre ellos que retroceda ante lo que considera un atropello.

“Nosotros vamos a enfrentarle. No le vamos a castigar al Partido Colorado con que no tenga a quién elegir. Eso sería un suicidio, y no creo que Dani sea tan torpe como para ser candidato de HC”, sentenció Zárate.

Los tres dirigentes reafirmaron su compromiso con la disidencia y con la búsqueda de una alternativa real para la recuperación de la administración municipal de Asunción.