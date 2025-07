Fiscal General en la mira de Diputados: Yamil pide echarlo y Vallejo dice que Ministerio Público “está en ruinas”

El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, está en la mira de los diputados, y la presión en su contra crece. Precisamente esta mañana, el titular del Ministerio Público acudió al Congreso, donde quedó mal parado al responder preguntas sobre el horrendo asesinato de una niña en Caazapá.

Lejos de aclarar la situación, sus declaraciones generaron aún más críticas. La incomodidad fue tal que, durante la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, algunos legisladores llegaron incluso a plantear la posibilidad de reconsiderar su destitución.

“La Fiscalía (haciendo referencia a Rolón) señores, se va cuando queremos, como ya dije una vez. Es una vergüenza la forma en que actúa la Fiscalía. No trabaja, no quiere trabajar o tiene miedo de trabajar”, afirmó uno de los vicelíderes de la bancada cartista, Yamil Esgaib.

Este incentivó a sus colegas a echar al Fiscal General recordándoles: “Somos mayoría, somos 80 diputados y estoy seguro que la mayoría quiere. Cambiemos la gente que no quiere trabajar”.

La amenaza de Esgaib fue en el contexto de presionar para que investiguen las publicaciones de un periodista argentino (Luis Gasulla) sobre supuestas cuentas ocultas del expresidente Mario Abdo Benítez en Islas Seychelles, pero también Esgaib trajo a colación otros casos atragantados, como el de la muerte en un operativo policial-fiscal de la muerte de su colega cartista Eulalio “Lalo” Gomes.

“Cambiemos la gente que no quiere trabajar pongamos gente patriota en los lugares donde la Constitución nos permite, ¿o somos unos pendejos que tenemos que estar acá arrodillados especulando si le van a tocar otra vez a mi familia? Yo no estoy acá para llorar ni arrodillarme ante nadie, la Fiscalía debe funcionar o que se vaya, que renuncie el Fiscal General del Estado. Ya pasamos cosas graves con nuestro colega (Eulalio) ‘Lalo’ Gomes, fue acribillado y hasta hoy no tenemos respuesta", disparó Esgaib.

Finalmente, dejó flotando la posibilidad de un juicio político para echar a Rolón diciendo: “Hasta ahí nomas por ahora, pero creo que tenemos que ponernos las pilas y vamos a cambiar esta situación”.

Fiscal General “no se entera de nada” e institución en “ruina”, dicen

Por su parte, la diputada opositora Rocío Vallejo (Partido Patria Querida) también reiteró su crítica desde hace tiempo contra Emiliano Rolón, a quien en reiteradas ocasiones instó a renunciar “por decoro”.

“Podrida estoy de este Fiscal General del Estado, que no se interioriza de lo que pasa en su institución, y así le va a esa institución que solo está en ruinas”, sostuvo.

La misma se refirió al caso del tétrico asesinato de la niña de 12 años con antecedentes de abuso sexual previo, ocurrido en Isla Sakã, distrito de Fulgencio Yegros, departamento de Caazapá.

“Todo el país se enteró (del caso) y, una vez más, lamentables declaraciones ante la prensa del Fiscal General, que esta mañana recién supo y que se va a interiorizar, que no sabía nada del suceso más doloroso y trágico, de la situación en la familia, pero él no está enterado, pero ¿de qué lo que se entera este señor?, porque lo que se le pregunta nomás no sabe", cuestionó Vallejo.

La misma dijo que como cabeza de la institución, Emiliano Rolón debe ser el primero en interiorizarse cuando hay sospechas de que sus agentes actuaron irregularmente.

“No sé si el Fiscal General tiene hijas o nietas hubiese actuado y respondido de igual manera, que el ‘control lineal’, que esto y lo otro, que se tenía que interiorizar. Él es fiscal General del Estado y, así como debe ser importante para él cualquier causa vinculada a grandes poderíos económicos y políticos, este caso debería haber sido su prioridad el día de hoy, cuando vino a esta Cámara a dar declaraciones, faltándole el respeto a la gente”, reclamó Vallejo.

Vallejo destacó como irregular la negativa a realizar la autopsia, que pudiese haber servido para hallar pruebas contra el presunto victimario.