Alejandra Peralta se desafilió del Partido Colorado en tiempo récord

El 4 de julio pasado, la doctora en derecho Alejandra Peralta Merlo se afilió al Partido Colorado luego de una llamada y propuesta de la senadora Lilian Samaniego, aunque el dato recién se dio a conocer hace unos días.

Pese a haber manifestado que quería lograr cambios y trabajar por varios derechos desde la ANR, hoy anunció su desafiliación.

“Agradezco la confianza de quienes me propusieron formar parte, sin embargo, mis proyecciones laborales y académicas me impiden activar en terreno político”, mencionó.

De igual manera, aseguró que no descarta en el futuro formar parte de otro proyecto “que aglutine compatriotas que compartan la misma ideología de lucha por la justicia social y la igualdad de oportunidades en todas las esferas”.

“Los partidos no son el problema”

Asimismo, dijo estar “convencida de que los partidos no son el problema”, sino, “las personas que a través de ellos desplazan al pueblo de oportunidades”.

“Que Dios cuide al Paraguay”, publicó en redes sociales.

“Lo importante es que decidió ser colorada”

Esta mañana -y al parecer aún sin conocimiento sobre la desafiliación- la senadora Lilian Samaniego fue consultada sobre la incorporación de la profesional a la ANR y mencionó que el partido tuvo “suerte”.

“Ella podía afiliarse a cualquier partido; no estaba afiliada a ninguno y eligió el Partido Colorado aun mirando como está con muchas vicisitudes. Me siento muy contenta, muy honrada y va a colaborar muchísimo con lo que quiere hoy nuestra sociedad. Lo importante es que decidió ser colorada y a mí me pone contenta que haya decidido estar en nuestro equipo, un lugar donde ella se siente identificada”, fue parte de lo que dijo la parlamentaria colorada.

