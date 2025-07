“Colorratas” no son los únicos en la “fauna política” y ostentación de los ZI “duele”, reconoce González V.

El diputado Luis “Tiki” González Vaesken (ANR, Fuerza Republicana) si bien discrepó con su colega esteño -pero opositor- Miguel Martínez, mostrándose ofendido sobre todo por la generalización al haber llamado a los colorados de la Cámara Baja “colorratas”, dijo que no cree que amerite suspenderlo por sus dichos.

“No todos los colorados podemos considerarnos ratas. Indudablemente, hay muchos colorados que hicieron malas cosas, siguen haciendo malas cosas, pero no todos los colorados”, mencionó González Vaesken, diciendo no sentirse aludido.

También señaló que probablemente hay “ratas” de otros colores, remarcando que “si hay colorratas, entonces seguro que habrá de otros partidos también que tienen ese tipo calificativo”, ya que “hay una fauna política bastante heterogénea”.

Insistido respecto a la posibilidad de una suspensión a Miguel Martínez -tal como especularon los cartistas, si bien dijo que es reincidente, hay que tener en cuenta que ya pidió disculpas por sus dichos, que hay otros cartistas o aliados cartistas que han incurrido en situaciones similares o peores y que en todo caso bastaría con un “llamado al orden”.

Ostentación que “duele”

Pese a que en Ciudad del Este hubo una especie de “pacto cicatriz” en entre el clan Zacarías (cartista) y la disidencia colorada (abdismo) para proponer como candidato de consenso a intendente de Ciudad del Este por el partido colorado a su hermano Roberto González Vaesken, el diputado “Tiki” González no evadió las consultas sobre la ostentosa farra de XV años realizada por el director de Itaipú, Justo Zacarías y su esposa, la diputada cartista Rocío Abed.

“Escuché que se habló de mucha ostentación. De todas maneras siempre digo que hoy existe una trazabilidad de todos nuestros gastos, yo creo que ellos pueden demostrar que se gastó, que no se gastó”, comenzó diciendo, afirmando que estuvo invitado, pero no pudo asistir por motivos personales.

No obstante, reconoció que esos niveles de ostentación golpean y duelen a la ciudadanía.

“Siempre cae mal en la ciudadanía en general cuando nosotros políticos hacemos ostentaciones. En una sociedad donde existe mucha necesidad, mucha pobreza y este tipo de cosas duele", señaló.

También dijo que tampoco ayudaron las cuestionadas expresiones de la diputada Abed, que semanas atrás decía que supuestamente “ya estamos mejor” porque un grupo de gente fue a un evento privado a comer cheesecake y tomar café.

“Esas declaraciones creo que son poco felices porque hay muchas necesidades y más todavía que nosotros como políticos tengamos que hacer ostentaciones cae muy mal en la gente”, apuntó finalmente.