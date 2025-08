Para Tuma “no es una ley anticomisos” y solo busca “proteger a los inocentes”

Mediante sus redes sociales, Tuma rechazó la postura del Ministerio Público emitida durante una audiencia pública encabezada por el diputado Yamil Esgaib (ANR-HC) sobre su controvertido proyecto de ley. Las opiniones de la Fiscalía fueron reproducidas en nuestro medio, pero el letrado sostuvo que la publicación tergiversó lo que busca el proyecto de ley a su criterio.

En dicha audiencia se debatió el alcance del proyecto de ley que busca restringir la aplicación de la Ley Nº 6431 “Que crea el procedimiento especial para el comiso de bienes”.

Sin embargo la advertencia fue clara. Este documento limita la capacidad del Estado para desmantelar la estructura financiera de los grupos criminales. Esto fue afirmado por el abogado Rubén Darío Riquelme, del área auditoría fiscal del Ministerio Público.

“No es una ley anticomisos”, sostuvo en cambio Tuma e indicó que el proyecto representa un avance en la construcción de un sistema penal justo, eficaz y constitucional.

“Por el contrario -dijo Tuma-, se trata de una herramienta legal legítima que protege a los inocentes, fortalece la legalidad y garantiza que la lucha contra el delito no se convierta en una excusa para atropellar derechos”, aseveró.

Dijo que el proyecto no pretende suprimir el comiso de bienes vinculados a delitos pero se limitará a un hecho punible “debidamente probado”, es decir tras un juicio.

“La ley no protege al crimen organizado, sino a los derechos de todos los ciudadanos”, agregó. “La ley no impide el comiso, pero exige que este no se convierta en una herramienta arbitraria de confiscación sin condena o sin pruebas, protegiendo así tanto la lucha contra el crimen como los derechos fundamentales”, manifestó.

“No se pretende blindar a ninguna persona” dijo al sostener que es falso que la ley podría beneficiar a los familiares del fallecido “Lalo” Gomes, sus clientes. “El proyecto no es retroactivo”, acoto.

“La ley es plenamente constitucional y fortalece el Estado de Derecho”, afirmó además. Insistió en que el artículo 20 de la Constitución prohíbe la confiscación de bienes como pena.

“El proyecto busca garantizar que el comiso no se transforme en una confiscación encubierta”, dijo.

“Barrer” a fiscales, se sacó de contexto dijo

Finalmente dijo que su expresión de barrer a los fiscales que hagan decomisos, fue sacada de contexto en nuestro medio. “Si el Ministerio Público no sabe respetar la Constitución Nacional, hay que barrer con la mitad de los fiscales y comenzar a ver qué es lo que está pasando allí”, había dicho Tuma.

“La crítica va dirigida a prácticas abusivas y sin sustento legal, no a la función fiscal como tal”, aseveró.