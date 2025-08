Nakayama: “Tenemos que tomar precauciones” para avanzar en expulsión de Noelia Cabrera

Tras la reunión del sábado pasado de la bancada democrática, el senador Eduardo Nakayama (PLRA) confirmó que decidieron avanzar desde hoy con acciones para la pérdida de investidura de su colega liberocartista Noelia Cabrera Petters, involucrada en el escándalo de nepotismo conocido como el caso de los “neposobrinos”.

Sin embargo, advirtió que deberán tomarse precauciones legales y reglamentarias.

“No podemos continuar tolerando este tipo de prácticas como si nada, como normalizando la cuestión”, expresó.

Hay que tomar precauciones, refiere Nakayama

El senador liberal explicó que existe un consenso dentro de la bancada democrática para impulsar la expulsión de Cabrera, pero destacó la necesidad de actuar conforme al reglamento del Senado para evitar errores de procedimiento.

“Nosotros tenemos que tomar todas las precauciones para poder ir adelante y entre ellas es que tenemos que hacerlo a la luz del reglamento vigente porque no podemos caer en la trampa de ir a sacarla con 13 votos y de esa forma, de alguna manera, blanquear la injusticia que se hizo con Kattya González”, señaló.

Nepotismo cruzado bajo la lupa

Respecto a las denuncias de nepotismo cruzado, Nakayama indicó que las evidencias son suficientes, incluso si Cabrera no firmó directamente la contratación de sus familiares.

“Claro que hay elementos (que configuran el tráfico de influencias) porque aunque ella no haya firmado, hay que preguntarle al que firmó por qué firmó y quién le pidió”, sostuvo.

Además, mencionó que existe información extraoficial de que Cabrera habría buscado apoyo político en el “quincho” de Horacio Cartes el sábado, con el objetivo de frenar su eventual expulsión. “Eso se verificará con las acciones que tomen los legisladores de este equipo político”, añadió.

Estrategia y números para la expulsión

El reglamento interno del Senado establece que se requieren al menos once firmas de legisladores para presentar un pedido formal de pérdida de investidura. La bancada democrática, que se reunió el sábado, cuenta actualmente con alrededor de 10 integrantes, por lo que no se descarta sumar apoyos de senadores no opositores, según indicó Nakayama.

El legislador liberal insistió en que la oposición no debe quedarse paralizada, incluso si Cabrera logra respaldo de Honor Colorado.

“Tenemos que hacer el debido proceso, no queremos hacer ningún tribunal inquisitorial, queremos hacer las cosas como corresponde, que se sustancie y se demuestre bien y, a partir de ahí, se le apliquen las sanciones correspondientes y, si es la pérdida de investidura, por supuesto la pérdida de investidura”, recalcó.

También indicó que esperarán la conclusión del sumario administrativo abierto contra los dos “neposobrinos” para fortalecer la acusación antes de presentar el pedido.

Reunión de bancada democrática

La bancada democrática tiene previsto reunirse nuevamente entre hoy y mañana para definir la estrategia a seguir. La continuidad del proceso dependerá tanto del avance del sumario como del clima político dentro del Congreso.