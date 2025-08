Apriete para salvataje a Noelia Cabrera es un “cháke” del oficialismo, dice Nakayama

Un “cháke” (advertencia) por parte del oficialismo cartista es la amenaza de procesar a los senadores del PLRA Celeste Amarilla y Ever Villalba por el caso de Martín Cogliolo Boccia para salvar a Noelia Cabrera, cuyos sobrinos fueron descubiertos trabajando en un estudio jurídico cuando debían cumplir funciones en el Congreso Nacional, según indicó Eduardo Nakayama.

“Yo creo que hay gente que tiene miedo y justamente de las arbitrariedades que comete el oficialismo. Yo creo que todos están expuestos a que no solamente se publiquen verdades, sino a través de las fake news que se publiquen mentiras, o sea, eso es algo que ya se ha instalado en la política no solamente nacional, sino a nivel internacional, y es algo a lo que todos los políticos están expuestos”, sostuvo.

Agregó que cree importante que se transparente todo respecto a los funcionarios que están a cargo de cada senador, cuánto cobran y si es que tienen alguna relación de parentesco con las autoridades, e incluso aseguró coincidir con el presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, quien dijo que cerca de 20 de los 45 senadores habían cometido nepotismo. Sin embargo, también aclaró que el caso de los neposobrinos de Cabrera ya está también en manos de la Fiscalía.

“Hay muchos casos, o sea, esos ya están en el Ministerio Público, pienso que el Ministerio Público tiene que investigar. Entiendo que en el caso, por ejemplo, de la diputada Roya Torres se llegó incluso a una, no sé si a sentencia o hubo un acuerdo para que le pagara una multa, pero se llegó, digamos, a una sanción, la investigación tiene que ir a eso, en este caso, tiene que esclarecer. Nosotros hemos adelantado que no tenemos ningún apuro tampoco que eso se trate”, aseveró.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Cartismo buscaría salvar a Noelia Cabrera con expulsión de Celeste Amarilla y Ever Villalba

“Cháke” del oficialismo

Nakayama dijo que -si bien el caso de los “neposobrinos” está en la Fiscalía- sigue siendo un riesgo que se blanquee, debido a que -señaló- la Fiscalía se ha mostrado muy complaciente con los hechos de corrupción y con el crimen organizado.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“A mí me parece esto un cháke que hace el oficialismo cuando se descubre muy claramente la irregularidad que ha sido expuesta por parte de la prensa en el caso de Noelia Cabrera, sus sobrinos y demás, injustificable de todo punto de vista”, refirió.

Aclaró que en el caso este de Martín Cogliolo, a quien conoce hace más de 10 años, efectivamente es sobrino de Celeste Amarilla, pero nunca trabajó con la misma, ya que siempre estuvo con Ever Villalba y que quienes recorren los pasillos del Congreso le conocen porque siempre está trabajando.

Confirmó que el caso de Cogliolo es un apriete para salvar a Noelia Cabrera y lo usan para desviar la atención de las cosas que realmente deberían discutir, aunque dijo que la situación de su firma cuando estaba de viaje se debe aclarar administrativamente.

“Yo entiendo que él primero no viajó por el Congreso llevando viáticos ni pasaje y que entiendo que lo hizo sin goce de sueldo, pero eso yo no puedo decir por qué no es mi funcionario”, agregó.

Lea más: Chase sobre caso Cabrera: el cartismo está dividido

Libelo acusatorio contra Cabrera

Nakayama explicó que el libelo acusatorio en contra de Noelia Cabrera sigue elaborándose, motivo por el cual aún no lo ha firmado, pero insistió en que, como ya anunció, lo firmará una vez que lo culminen para presentarlo. También opinó que el oficialismo colorado intenta no dejar un precedente de que por mayoría simple se le expulse a un legislador.

“Yo creo que es eso, porque definitivamente en un primer momento ellos se mostraron de acuerdo incluso con la salida de Noelia Cabrera, pero yo creo que era una trama como para que se le expulse con una mayoría simple de 13 votos o 14 votos con un quorum de 23 o 24. Era como para blanquear lo que se hizo con Kattya González. Lo que se hizo con Kattya González fue pisotear el reglamento interno que se aprobó en diciembre del 2023 y que ellos pasaron por alto para el caso de la perdida de investidura de la senadora”, refirió.

Agregó que no quieren hacer lo que se hizo con Kattya González y que se realice el debido proceso con la exposición y defensa de la misma Noelia Cabrera sobre su caso.

“De repente estamos todos equivocados nosotros. Entonces, en ese caso, posteriormente con la votación, si no se reúnen los 30 votos, ella continúa en su banca”, concluyó.