Tras “obelisco”, suben pensión a últimos excombatientes a G. 38 millones

La propuesta original, de elevar el subsidio y la pensión a G. 10 millones, fue presentada por el senador Colym Soroka (ANR) y fue aplaudida por sus colegas de todas las bancadas. Las comisiones plantearon elevar el monto a G. 18.900.000. Sin embargo, el senador Eduardo Nakayama (Ind) planteó elevar la cifra al sueldo que reciben los parlamentarios.

Los últimos excombatientes son Virgilio Dávalos de Caaguazú, Juan Bautista Cantero de Alto Paraná y Canuto González de Caaguazú, con un promedio de 109 años de edad y en muy precarias condiciones de salud, afirmó Soroka.

Rechazos

Por otro lado, se rechazó el proyecto de ley “Que prohíbe la introducción no autorizada de teléfonos celulares, satelitales, equipos informáticos o cualquier medio de comunicación, electrónico o no, en los centros penitenciarios y centros educativos en contexto de encierro”, presentado por los diputados cartistas José Rodríguez y Jazmín Narváez. El expediente volvió a la Cámara Baja.

Se rechazó la ley “Marco que crea la Historia Clínica Electrónica y su Registro”, presentado por varios diputados. Impulsores indicaron que la historia clínica se aplicará en establecimientos públicos y privados dentro del territorio paraguayo, garantizando la confidencialidad de los datos del paciente. Sin embargo el oficialismo dijo que el Mitic pidió el rechazo para presentar un proyecto más completo. El expediente volvió a la Cámara Baja.

También se rechazó el proyecto de ley que aumenta las penas a los funcionarios cómplices que facilitan la fuga de los presos. La iniciativa fue presentada por el diputado Yamil Esgaib (ANR, HC).