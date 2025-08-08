Caso “neposobrinos”: Noelia Cabrera pone a disposición su cargo en Conaderna

En la tarde de este jueves, la senadora liberocartista Noelia Cabrera presentó una nota dirigida al presidente de la Cámara de Senadores, con el objetivo de poner a disposición la titularidad de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna).

Lo que dice la nota

“Senador Basilio Núñez, Presidente del Congreso Nacional. Me dirijo a V.E, respetuosamente, en mi carácter de Presidenta de la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales-Conaderna, a los efectos de poner a disposición el cargo de la presidencia de esta Comisión. Agradezco infinitamente la oportunidad brindada y la confianza”.

Caso “neposobrinos”

Poco menos de 24 horas después de victimizarse ante el pleno de la Cámara de Senadores por el caso de sus “neposobrinos” Iván (25 años) e Irene Giménez Cabrera (20 años), la parlamentaria Noelia Cabrera presentó renuncia al cargo de presidenta de Conaderna.

El hecho de presunto planillerismo se dio a conocer a finales de la semana pasada, donde ambos jóvenes no concurrían a sus oficinas en el Senado, sino que iban a trabajar a un estudio jurídico de la pareja de la senadora oficialista.

Tanto Iván como Irene renunciaron ante la presión ciudadana, mientras que la parlamentaria leyó, ayer, un confuso escrito que, evidentemente, le prepararon y que, jurídicamente -y sin éxito- intentaba justificar los supuestos hechos de nepotismo y planillerismo.

Su principal argumento fue que sus sobrinos ocupaban “cargos de confianza” y que realizaban “trabajo remoto, ya que la organización de agendas y actividades institucionales en las redes sociales ya no dependen de la presencia física de los funcionarios”.