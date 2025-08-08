Política

Lambaré: sobreseen provisionalmente al intendente por caso de militares arrastrados por el raudal

Un Juzgado resolvió otorgar un sobreseimiento provisional al intendente de Lambaré, Rosa Agustín González Dans, quien se encontraba imputado por el caso de los militares arrastrados por el raudal en 2023. Según documentación oficial, aún faltan varias diligencias por el caso.

Por ABC Color
07 de agosto de 2025 - 17:08
Así quedó la camioneta que utilizaban los militares que fueron arrastrados por un raudal en diciembre del 2023.
El 2 de noviembre del 2023, dos militares fueron arrastrados por un raudal en Lambaré y horas más tarde del hecho se había encontrado el vehículo que utilizaron completamente destrozado.

El cuerpo del sargento Domingo David Ríos Domínguez fue localizado, pero su camarada, el también sargento Alexis Teobaldo Sosa Leiva, hasta ahora está considerado como “desaparecido”.

El Sgto 1° Inf Alexis Teobaldo Sosa Leiva y el Sgto 1° SG Domingo David Ríos Domínguez, desaparecidos hoy en un raudal.
Por el hecho se había imputado al intendente Rosa “Guido” Agustín González Dans por la supuesta comisión de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre.

Sin embargo, ahora se dio a conocer que el Juzgado Penal de Garantías del Tercer Turno de Central resolvió sobreseer provisionalmente a Rosa Agustín González Dans.

Diligencias pendientes

Este sobreseimiento se da “en espera de la incorporación de elementos de convicción”, entre los que se encuentran relatos y ampliaciones testificales, reconstrucciones en 3D, reiteraciones de oficios como también solicitudes de informes a los bomberos y a la Municipalidad de Lambaré.

"Guido" González, intendente de Lambaré.
