Lambaré: sobreseen provisionalmente al intendente por caso de militares arrastrados por el raudal

Un Juzgado resolvió otorgar un sobreseimiento provisional al intendente de Lambaré, Rosa Agustín González Dans, quien se encontraba imputado por el caso de los militares arrastrados por el raudal en 2023. Según documentación oficial, aún faltan varias diligencias por el caso.