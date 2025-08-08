Lambaré: sobreseen provisionalmente al intendente por caso de militares arrastrados por el raudal

El 2 de noviembre del 2023, dos militares fueron arrastrados por un raudal en Lambaré y horas más tarde del hecho se había encontrado el vehículo que utilizaron completamente destrozado.
El cuerpo del sargento Domingo David Ríos Domínguez fue localizado, pero su camarada, el también sargento Alexis Teobaldo Sosa Leiva, hasta ahora está considerado como “desaparecido”.
Por el hecho se había imputado al intendente Rosa “Guido” Agustín González Dans por la supuesta comisión de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre.
Sin embargo, ahora se dio a conocer que el Juzgado Penal de Garantías del Tercer Turno de Central resolvió sobreseer provisionalmente a Rosa Agustín González Dans.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Imputan a intendente de Lambaré por muerte y desaparición de militares
Diligencias pendientes
Este sobreseimiento se da “en espera de la incorporación de elementos de convicción”, entre los que se encuentran relatos y ampliaciones testificales, reconstrucciones en 3D, reiteraciones de oficios como también solicitudes de informes a los bomberos y a la Municipalidad de Lambaré.
Lea más: Familiares de militar arrastrado por raudal piden imputación del comandante de Fuerzas Militares