Senador critica a Peña por tardar dos años en reconocer la crisis social

En un mensaje difundido en sus redes sociales, el legislador Ever Villalba (PLRA) recordó que “desde el día uno” advirtió sobre esta problemática, citando datos oficiales que muestran que 1 de cada 5 ciudadanos no puede acceder a la canasta básica de alimentos.

Villalba calificó de “insuficiente” la campaña gubernamental de “baja de precios” y criticó que el Ejecutivo priorice lo que describió como “producciones para Netflix” en lugar de implementar medidas concretas.

“No se combate el hambre ni la pobreza con producciones, sino con acciones urgentes que mejoren de verdad la calidad de vida de la gente”, expresó el legislador.

Lea más: Video: Peña responsabiliza a los comerciantes por los precios altos de productos

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El senador hizo referencia a las últimas declaraciones del presidente Santiago Peña, quien cuestionó la falta de ajuste en los precios de productos de consumo masivo, especialmente en supermercados, pese a la caída del tipo de cambio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También el mandatario acusó a comerciantes de subir rápidamente los precios pero no bajarlos con la misma velocidad, y advirtió que el Estado tomará medidas para corregir esta asimetría.

El presidente de la Asociación de Almaceneros Minoristas del Paraguay, Luis Ibarra, recientemente, dijo que los altos precios de productos de la canasta básica obligan a la ciudadanía no solo a dejar de lado compras no necesarias, sino también a comprar alimentos básicos en menor cantidad y de calidad inferior