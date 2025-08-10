Caso offshore es un “disparate” de la “carroña de siempre”, responde Marito a cartistas

“Eso es un tremendo disparate, no quiero darle mucha entidad porque es absolutamente falso; forma parte de una patraña, de una calumnia de la misma gente de siempre, de la misma carroña de siempre (haciendo referencia al cartismo). Esto con el tiempo, si la Fiscalía hace su trabajo y usa a Seprelad, va a saber que es una gran mentira. Ahora, el problema es: ¿Qué van a inventar después porque esto se va a derrumbar por peso propio?”, cuestionó el ex jefe de Estado, Abdo Benítez, quien estuvo acompañado de la exprimera dama Silvana López Moreira.

La semana pasada la Fiscalía, a cargo de Emiliano Rolón, dio a conocer tardíamente (el 24 de julio) que se abrió una investigación a cargo de la fiscala de Delitos Económicos, Natalia Cacavelos.

El Ministerio Público se basó en una publicación de un medio digital argentino Periodismo y Punto, que acusó a Abdo y a su esposa de tener una cuenta “oculta” con US$ 21 millones en el paraíso fiscal, Seychelles.

La Fiscalía también comunicó que el mes pasado pidió informes sobre el caso a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad), cargo de la ex fiscala Liliana Alcaraz.

Al respecto, Abdo contestó: “Me parece excelente. Ojalá trabaje la Seprelad rápido porque esto no existe y es una falacia. Yo estoy muy tranquilo, lo que me preocupa es: ¿Qué van a inventar después cuando esta mentira se les caiga?”, cuestionó.

Acotó que está consciente de que no cesarán de intentar atacarlos hasta verlo “fundido”, pero que tampoco les tiene miedo.

Afirmó que lo peor es que lo atacan por cuestiones que “ellos hacen”, y pretenden culparlo a él, haciendo alusión indirecta a la sanción por parte del Gobierno de los Estados Unidos de América contra el líder de Honor Colorado, Horacio Cartes, que sigue señalado hasta ahora como “significativamente corrupto” y con sanciones económicas.

“Lo que pasa es que nos culpan a nosotros de cosas que hacen ellos, entonces es un poco difícil, pero no importa, sabemos que estamos en una lucha política, sabemos a quienes nos enfrentamos, estamos orgullosos de enfrentarnos a ellos, nosotros somos diferentes, creemos en un modelo diferente”, apuntó.

Abdo y el precandidato presidencial Arnoldo Wiens participaron ayer viernes a la noche del lanzamiento de la precandidatura a concejal de Matías Martínez Seifart, para Asunción, niego del ex vicepresidente de la República, Angel Roberto Seifart.