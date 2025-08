Wiens denuncia persecución feroz del cartismo contra la disidencia

En el marco de una gira política por el departamento de Caazapá, el presidenciable por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens, denunció una persecución inmisericorde del movimiento Honor Colorado (oficialismo).

“Hay un problema con el oficialismo, de perseguir a los que piensan diferente, por ejemplo, en el departamento de Caazapá, funcionarios de Salud, después fueron radiados. Muchos hospitales no tienen funcionarios suficientes. Voy a reivindicar a todos los funcionarios que fueron perseguidos por causas políticas y en mi caminar político, estamos viendo la persecución inmisericorde que sufren aquellos que aparecen al lado mío”, manifestó Wiens, al ser consultado por un medio radial en Caazapá.

Acompañado del diputado colorado Juan Maciel Merlo, Wiens dijo que muchos dirigentes disidentes que acompañan su proyecto político para las elecciones generales de 2028.

En otro momento, Wiens dijo que adherentes de Colorado Añetete que se animan a acompañan su proyecto y tiene “parientes en la función pública” son perseguidos.

“Hoy estamos acostumbrados a sacarnos la fotos, sacarnos selfies, subir a los estados. Entonces enseguida se les marca, se les saca sus beneficios, se le sacan sus contratos, se les persigue”, cuestionó el exsenador y exministro de Obras Públicas.

Wiens, asimismo, dijo que “un ejemplo claro” de persecución es lo que acontece con el expresidente de la República Mario Abdo Benítez y una presunta existencia de cuentas offshore por un monto aproximado de US$ 21 millones en las islas Seychelles.

“Se inventan chismes de un supuesto periodista argentino. Si el gobierno (Santiago Peña) quiere saber la verdad, en menos de 24 horas, con la Seprelad pueden investigar todo, qué hay y qué no hay. Esto es y esto no”, manifestó.

“Garrote” político

En otro momento, Wiens señaló que Honor Colorado está con el objetivo de “inventar” denuncias en su contra. Indicó que el oficialismo instrumenta el Ministerio Público y la Contraloría General de la República.

“A mí, quieren inventar acusaciones, sea en la Fiscalía, sea en la Contraloría, cualquier cosa están inventando para perjudicar, desanimar. Estamos demasiado tranquilos. Esa no es la forma para amedrentarnos, es una demostración lamentable de cómo se utilizan las instituciones, que deben transparentar y no usar a garrote político. Ya les avisamos a intendentes y gobernadores, estas instituciones se usan para garrote político, para tratar de amedrentar, callar a los eventuales adversarios político. Para eso no están las instituciones, la Fiscalía, la Contraloría. Los organismos de control están justamente para velar por la transparencia”, expresó Wiens.

Proyecto está firme, afirma

Por otra parte, el presidenciable colorado disidente Arnoldo Wiens desmitió un supuesto distanciamiento con el expresdiente Mario Abdo Benítez. Dijo que por el contrario, el proyecto de Colorado Añetete para las elecciones generales de 2028 está firme. Señaló que ahora realiza n recorridos en varios distritos del país con miras a las municipales 2026.