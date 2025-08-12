Colorado Añeteté inscribe movimiento con Mario Abdo Benítez como único líder

Los apoderados Sergio Coscia y Cecilia Pérez inscribieron esta mañana al movimiento “Colorado Añeteté” ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para el control del proceso de las próximas elecciones municipales, que estarán precedidas de unas internas.

El movimiento fue inscripto con un único líder: el expresidente Mario Abdo Benítez.

Coscia aclaró que no existe un vicelíder dentro del movimiento, aunque destacó que “el colaborador más representativo” es Arnoldo Wiens, precandidato a la Presidencia para las elecciones de 2028.

Lea más: Marito y Wiens unen fuerzas en Misiones con miras a las municipales

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Colorado Añeteté y la estrategia electoral de la disidencia

Consultado sobre si la inscripción separada de varios movimientos dentro de la disidencia colorada podría debilitar su fuerza electoral, Coscia respondió: “Al contrario, estamos contentos con que cada miembro de la disidencia se anime a participar. Eso fortalece a la disidencia”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El apoderado adelantó que “los grandes acuerdos no se hacen ahora, se hacen mucho más cerca de las elecciones”, aludiendo a una posible alianza con el movimiento Fuerza Republicana, liderado por el exvicepresidente Hugo Velázquez.

Además, confirmó que el objetivo es unificar a la disidencia para presentar candidaturas conjuntas en las elecciones municipales de 2026, donde el precandidato de “Colorado Añeteté” para Asunción será el diputado Dani Centurión.

Rechazo a la “concordia colorada” por persecución judicial

Por su parte, la exministra Cecilia Pérez descartó la posibilidad de una “concordia colorada” entre el movimiento abdista y el cartismo, citando la persecución judicial que enfrenta el expresidente Abdo Benítez por parte del oficialismo.

“No puede haber concordia en la condición en la que nosotros estamos. Concordia es, por un lado, Mario Abdo Benítez y, por el otro lado, Horacio Cartes. Y me parece que más bien se va a llamar discordia y no concordia en estas condiciones”, afirmó Pérez.

Lea más: Marito pide a sus adversarios políticos no utilizar la Fiscalía para perseguir a Wiens

Sin embargo, aclaró que la dirigencia de Colorado Añeteté no se opondrá a eventuales acuerdos que surjan de las bases entre ambos sectores.

Pérez, a su vez, destacó que la figura del expresidente sigue siendo fuerte entre las bases coloradas. “La aceptación de la figura de Wiens conjuntamente con la de Mario Abdo Benítez es categórica. Ustedes pueden ver en redes sociales cómo es genuino el cariño y el aprecio que le tiene la gente al expresidente”, expresó.