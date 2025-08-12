Conocé el millonario monto que Nano Galaverna administrará para mantener a operadores políticos

El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC) designó ayer al senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC), en reemplazo de la senadora liberocartista Noelia Cabrera al frente a la Comisión Nacional de Defensa de los Recursos Naturales (Conaderna).

Cabrera la semana pasada se vio envuelta en un escándalo tras pillarse que sus “neposobrinos” Iván e Iris Rebeca Giménez Cabrera cobraban G. 13.500.000 y G. 8 millones como funcionarios del Senado, respectivamente sin acudir al Congreso.

Cabrera amenazada con un eventual pedido de pérdida de investidura, un día después de hacer su “descargo” en la sesión ordinaria del Senado renunció a la presidencia de la Conaderna.

Fuentes legislativas indicaron que la senadora incumplió con algunas cosas que le pidió el senador cartista y miembro del Comando Político de Honor Colorado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: “Nano” Galaverna asume titularidad de Conaderna tras renuncia de Noelia Cabrera

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La comisión que tiene como objeto principal “desarrollar una acción eficiente y eficaz para la defensa, preservación, conservación, recomposición y mejoramiento del medio ambiente”, destina anualmente una suma millonaria del presupuesto público a mantener a operadores políticos.

Según la ley del Presupuesto General de la Nación 2025, la Conaderna presupuestó para este año la suma de G. 4.813.303.880, de los cuales Cabrera utilizó G. 1.506.315.624, ejecutando así el 41% del presupuesto total asignado.

El senador Galaverna (ANR, HC) administrará G. 2.843.682.917 de la disponibilidad de los recursos que quedan por utilizarse este año. Hará un corte administrativo para conocer a fondo las finanzas de la comisión. También dijo que el próximo jueves se reunirá con funcionarios de la comisión y no descartó una posible reestructuración.

“Bachi” Núñez barrió a funcionarios para “optimizar”

Con la excusa de la optimización de los recursos públicos, Núñez había anunciado con la gestión de Cabrera también una reestructuración en el organigrama del plantel de funcionarios, barriendo con más de una docena de funcionarios y suprimiendo sus beneficios.

Sin embargo, del presupuesto público se desprende que el 77% de la plata asignada a la Conaderna es utilizada para el pago de salario de funcionarios. Se destina anualmente G. 3.708.595.680 y su ejecución al 4 de agosto es del 47% (ver infografía).

La institución que funciona en la sede del Senado cuenta con llamativos rubros como el de personal contratado, alquileres y derechos, servicios básicos (telefax y teléfono), gastos por servicio de aseo, entre otros. Además de pasajes y viáticos, seguro médico privado y cubiertas.