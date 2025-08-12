Peña pide la unión de todo el continente contra el crimen, tras el fallecimiento de Uribe

El presidente de la República, Santiago Peña, se expresó a través de sus redes sociales luego de la confirmación del fallecimiento del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. Señaló que duele profundamente esta partida e invita a toda América a unirse en contra del crimen.