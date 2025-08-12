Política

Peña pide la unión de todo el continente contra el crimen, tras el fallecimiento de Uribe

El presidente de la República, Santiago Peña, se expresó a través de sus redes sociales luego de la confirmación del fallecimiento del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay. Señaló que duele profundamente esta partida e invita a toda América a unirse en contra del crimen.

Por ABC Color
11 de agosto de 2025 - 10:56
Santiago Peña
El presidente de la República, Santiago Peña.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

A través de sus redes sociales, el presidente, Santiago Peña, se manifestó luego de la confirmación del fallecimiento del senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio.

“El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay nos duele profundamente y nos convoca a unirnos con más fuerza, en todo el continente, para combatir el crimen”, señala el mandatario en su escrito.

Luego señala: “Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a todo el pueblo colombiano por esta pérdida que nos duele a todos”.

El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe, que fue atacado a balazos en junio, falleció tras pasar dos meses en cuidados intensivos y atravesar múltiples cirugías, informó su esposa la madrugada del lunes.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Muere el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay

El estado de salud del legislador se revirtió a estado crítico el sábado, tras sufrir una nueva hemorragia cerebral, informó el sábado la clínica que lo atiende.

Enlace copiado