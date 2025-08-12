Peña pide la unión de todo el continente contra el crimen, tras el fallecimiento de Uribe

A través de sus redes sociales, el presidente, Santiago Peña, se manifestó luego de la confirmación del fallecimiento del senador y aspirante presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, herido gravemente en la cabeza en un atentado el pasado 7 de junio.
“El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay nos duele profundamente y nos convoca a unirnos con más fuerza, en todo el continente, para combatir el crimen”, señala el mandatario en su escrito.
Luego señala: “Expresamos nuestras condolencias a sus familiares, amigos y a todo el pueblo colombiano por esta pérdida que nos duele a todos”.
El precandidato presidencial y senador colombiano Miguel Uribe, que fue atacado a balazos en junio, falleció tras pasar dos meses en cuidados intensivos y atravesar múltiples cirugías, informó su esposa la madrugada del lunes.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: Muere el senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay
El estado de salud del legislador se revirtió a estado crítico el sábado, tras sufrir una nueva hemorragia cerebral, informó el sábado la clínica que lo atiende.