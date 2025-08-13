Diputado asegura que extirparán el “cáncer” del Paraguay, en referencia a Horacio Cartes

El diputado Mauricio Espínola (ANR-FR), durante la sesión ordinaria, habló de la carta publicada por el expresidente Mario Abdo Benítez sobre sus supuestas cuentas bancarias u otros intereses financieros en las islas Seychelles, y aseguró que otra mentira se les cae al cartismo.

“Resulta ser que otra mentira que se les cae. ¿Hasta cuando el grupo Cartes seguirá persiguiendo a los paraguayos con patrañas, sin escrúpulos?“, comenzó diciendo el diputado disidente, quien junto a Mario Abdo Benítez está imputado en una causa por supuesta “revelación de secretos”.

Dijo también que Horacio Cartes, actual presidente del Partido Colorado, es “el cáncer del Paraguay a quien se debe extirpar". Agregó que (Cartes) está buscando venganza y utiliza al Estado para perseguir a los paraguayos que no se arrodillan.

“Señor Cartes, el significativamente corrupto designado por Estados Unidos y la OFAC es usted, y no culpe al mundo por el destino que usted mismo construyó. Utilizaron al Congreso Nacional para abrir una causa, para presionar a la Fiscalía para abrir una causa basada en una noticia falsa. Este es el actuar de un grupo mafioso que utiliza al Estado para su venganza", agregó Espínola.

Justicia independiente

El parlamentario dijo, por otro lado, que el Paraguay necesita de una justicia independiente que no esté sometida al poder de turno.

“Los paraguayos de bien no somos esos mafiosos, los colorados de bien no somos eso. Los ciudadanos de bien queremos una justicia real, independiente de los delincuentes, que viven y que medran en el Senado, en Diputados y en el Poder Ejecutivo”, dijo Espínola.

Se dirigió a sus colegas cartistas, a quienes trató de idiotas útiles y les aseguró a sus colegas de la oposición que los colorados disidentes van a extirpar al cáncer del Paraguay refiriéndose a Horacio Cartes.

“A los compañeros opositores y a todos los colorados que forman parte de este Congreso, no se preocupen, que nosotros vamos a extirpar el cáncer del Paraguay. Cuídense de los corruptos que hoy están en el Poder, del presidente de la República, que busca solo sus propios intereses y el otro (Cartes) que solo busca venganza y que les está utilizando como idiotas útiles”, fustigó Mauricio Espínola.