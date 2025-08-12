Wiens asegura que irá hasta el final y niega negociación con el cartismo

“Voy hasta el final y no hay ninguna posibilidad de negociar con el oficialismo del poder actual”, aseguró el precandidato a presidente de la República por el movimiento Colorado Añetete, Arnoldo Wiens.

Fue durante una reunión con dirigentes de base en Luque, que tuvo el acompañamiento del líder del grupo Colorado Añetete, el expresidente de la República Mario Abdo Benítez. En el mitin se presentó la precandidatura de Beatriz Arrúa a la concejalía de Luque.

Acerca del proyecto que tiene al actual concejal Diego Romero como precandidato a la Intendencia de Luque, Wiens dijo que el mismo “nace del compromiso y la empatía con la gente y tiene como eje el lema inspiremos juntos”.

El exsenador y exministro de Obras Públicas y Comunicaciones –Wiens– durante su discurso manifestó que descarta toda posibilidad de negociación con el actual oficialismo colorado.

“No voy a arreglar con la gente del oficialismo (Honor Colorado), con esa gente que solo quiere plata. Yo voy a arreglar con la gente, con el pueblo, eso vengo a decirles hoy y pueden estar seguros de eso”, remarcó.

El precandidato presidencial criticó los rumores que “hacen correr desde otros sectores” y que “desean instalar” contra el proyecto disidente. Wiens, sin embargo, instó a los adherentes “a no hacer caso porque muchas cosas todavía vendrán”.

“Voy a ir hasta el final, ni un paso al costado, ni un paso atrás”, aseguró. En el marco de su gira proselitista, Arnoldo Wiens visitó a dirigentes de Tobatí y culminó su gira con la presentación de la precandidatura de Carolina Berdoy a intendenta de San Bernardino. Hasta el momento Wiens es el único presidenciable por la disidencia colorada.

Nieto de Seifart

Por otra parte, el presidenciable disidente asistió al lanzamiento de la precandidatura de Matías Martínez Seifart a la concejalía de Asunción. Es hijo de la abogada Mónica Seifart y nieto del exvicepresidente de la República Ángel Roberto Seifart. Entre los invitados estuvieron Mario Abdo Benítez, el precandidato a intendente de Asunción diputado Daniel Centurión y el diputado Mauricio Espínola, entre otros.