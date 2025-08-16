Política

Así reacciona la ciudadanía a los “avances” de Santiago Peña

El presidente Santiago Peña publicó en sus redes un resumen de sus “principales avances” de gestión entre el 2023 y el 2025. Citó nuevos hospitales, pavimentación, empleos y empleos, pero la ciudadanía no tardó en responder, haciendo un resumen que consideran más real.

Por ABC Color
15 de agosto de 2025 - 10:40
Así reacciona la ciudadanía a los “avances” de Santiago Peña. Foto: Twitter.

El presidente Santiago Peña realizó un resumen de sus primeros dos años de gestión y lo publicó en una imagen donde indica sus “principales avances” en distintos sectores. “En dos años, nuestras promesas se transformaron en compromisos. Y nuestros compromisos, en realidades”, aseguró.

Mencionó la compra de 200 ambulancias, entrega “récord” de mamógrafos, mil kilómetros de pavimentación, el grado de inversión, más policías y patrullas, hospitales nuevos, consultorios nocturnos, becas y empleos. También destacó los programas sociales de Che Róga Porã, Tekoporã Mbarete, Semillas del Futuro y Hambre Cero.

De la misma manera, mencionó entrega de títuls de tierra, el programa Emplea Py y las reformas penitenciaría y el Estado.

“Hospitales y escuelas que abren caminos. Viviendas, empleos y apoyo social que cambian vidas. Paraguay avanza más fuerte y más unido que nunca”, dijo Peña y desató una ola de comentarios.

La reacción de la ciudadanía al resumen de gestión del presidente Santiago Peña.
¿Cómo reaccionó la ciudadanía?

Los usuarios de Twitter e Instagram respondieron de maneras muy variadas, pero la mayoría fue muy crítico. Algunos reformularon su flyer para incluir lo que consideran como sus “logros” reales: desempleos, motochorros, pobreza, precios “injustos” de gas, “Nde Róga Porã” y otros más.

Otros le recordaron que él, sus aliados y sus empresas son los que sí están mejor. “¿Y ese Paraguay del que tanto hablas está aquí entre nosotros?“, le preguntaron.

La reacción de la ciudadanía al resumen de gestión del presidente Santiago Peña.
También le calificaron de mentiroso e invitaron a caminar por las calles y preguntar si realmente la gente siente que está cumpliendo con sus promesas electorales.

“Dos años de viajes, nepobabies, rutas destrozadas, abuso de poder por revanchismo, reculadas y de inaugurar obras de Mario Abdo Benítez”, le señaló, por ejemplo, Ricardo Cardona.

La reacción de la ciudadanía al resumen de gestión del presidente Santiago Peña.
Sobre el Plan SUMAR, que debería acabar con el microtráfico, le indicaron que sus resultados son nulos y hay muchos más “chespis” en las calles.

Incluso varios le preguntaron en qué país vive, para “mudarse con él”. A una hora de su publicación, el posteo ya reunió más de 150 comentarios y en gran parte negativos.

La reacción de la ciudadanía al resumen de gestión del presidente Santiago Peña.
