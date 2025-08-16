Caso Esteban Samaniego: Advierten a acusados “chicaneros”

El juez Garantías Especializado en Delitos Económicos Humberto Otazú advirtió Enrique Javier Lovera (ex auxiliar administrativo) y Guido Ramón Vargas ( ex secretario municipal), quienes están acusados en el marco de la investigación que se abrió por enriquecimiento ilícito cuando el actual diputado Esteban Samaniego (ANR-HC) estaba al frente de la Municipalidad de Quyquyhó.

Lea más: Caso Esteban Samaniego: Tribunal rechaza otra chicana

Ambos ex funcionarios municipales están acusados por administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal al igual que la actual intendenta de Quyquyhó Patricia Corvalán (ANR-HC), esposa del diputado y Blanca Álvarez, madre del parlamentario.

“Atención o Advertencia, haciendo saber al mismo que en caso que, de volver a incurrir en actos que busquen retrasar o entorpecer el desarrollo de la presente causa, será convocado a los efectos de estudiar su comportamiento procesal o, la de su defensa”, reza parte de las resoluciones firmada por el juez Humberto Otazú.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Fiscalía pide prisión de acusados en causa que involucra al diputado cartista Samaniego

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Enrique Javier Lovera y Guido Ramón Vargas recurrieron a múltiples chicanas para evitar que la causa sea elevada a juicio oral. Ambos ya cuentan con arresto domiciliario, a pedido del Ministerio Público debido a que se comprobó sus reiteradas conductas procesales obstructivas.

También están acusados en la misma causa Manuel Olazar Duarte, Andrés Alfredo Arrúa Brítez, Damián de Jesús Galarza, Christian Daniel Domínguez, Carlos Aurelio Bareiro Bogarín, Ruth Mercedes Medina Yegros y Óscar Samuel Fanego Otazú.

Mientras que el proceso judicial no avanza para el diputado Esteban Samaniego debido a sus fueros parlamentarios y al blindaje que le otorgan sus colegas en la Cámara Baja que no tratan los reiterados pedidos de desafuero y lo mantienen en la impunidad.