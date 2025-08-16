MAG dice que desconocía imputación contra nueva viceministra

El presidente de la República, Santiago Peña, designó a Bella Rosa Flores Benítez como nueva viceministra de Agricultura Familiar Campesina. La misma está imputada por presunta estafa, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal.

Consultado al respecto, el ministro Carlos Giménez aseguró que no encontraron esa información antes. “Lo primero que pedimos siempre son sus antecedentes y ahí no aparecía. Nosotros estamos investigando después de esta situación y vamos a ir evaluando y a tomar la decisión”, señaló.

Recalcó que “no figura” en los registros judiciales y ahora van a ver por qué. “Finalmente, creo que esa imputación no corresponde... porque hay ahí otro tipo de cosas”, dijo vagamente sin querer entrar en detalles.

No obstante, insistió en que van a seguir investigando para poder tomar las medidas que correspondan. “Si se confirma, vamos a tener que cambiarle otra vez”, finalizó en contacto con ABC Cardinal.

La imputación por estafa

En junio pasado, el fiscal José Godoy imputó a Bella Rosa Flores Benítez. El agente del Ministerio Público afirmó que la imputación está firme y el caso sigue su curso investigativo.

Según los antecedentes, en noviembre de 2021, las presuntas víctimas de los mencionados hechos punibles habrían comprado un terreno de 165 hectáreas a Flores Benítez por G. 2.400.000.000 y la venta se realizó con un poder especial que supuestamente le había otorgado Ramón Benítez Mercado, supuesto dueño de la propiedad.

Sin embargo, en 2023, cuando los compradores iniciaron los trámites para registrar la propiedad a su nombre, se les informó que no podían inscribir la finca porque ya estaba registrada a nombre de otra persona, por lo que no pertenecía ni a Flores Benítez ni a Benítez Mercado.