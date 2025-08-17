Bachi premia a su operador político con un “sueldazo” en el Senado

El pasado 13 de agosto, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), firmó la resolución que nombra al abogado Ricardo Bordón Barreiro como director general de Administración de Capital Humano de la Gerencia General de Capital Humano. Con este cargo, el funcionario percibiría un salario mensual de G. 31 millones.

El abogado, fiel operador del presidente del Senado es también presidente del Colegio de Abogados Solidarios de Presidente Hayes y fue candidato a la Seccional N.º 431 del Barrio Golondrina, en el mismo departamento.

El dirigente político del cartismo será financiado con dinero público a través de un cargo clave en la administración de personal del Senado.

El nombramiento de Bordón se suma a una larga lista de designaciones políticas que muestran cómo la estructura del cartismo y en especial de Núñez utiliza al Congreso como plataforma de poder y prebendas.

José Luis Rodríguez Robertti, actual presidente de la Comisión de la Juventud de la ANR y miembro de la Junta de Gobierno del Partido Colorado ingresó a la Cámara de Diputados con 20 años, cobrando apenas G. 1.500.000 como contratado. Fue escalando hasta percibir G. 19.937.713 con la administración del actual presidente Raúl Latorre.

Núñez comisionó al Senado a Rodríguez y lo designó como Director de Asuntos Políticos de la Presidencia de la Cámara de Senadores y en menos de un año su salario de G. 19 millones pasó a la suma de G. 22.787.700. El salto salarial fue de 15 veces más en apenas 11 años, gracias a su papel como referente juvenil del cartismo.

De operadora a Directora de TV

Melissa Prieto, militante activa de la seccional colorada N.º 18 de Asunción y operadora política de Bachi fue designada como directora de Senado TV gracias a Núñez.

En 2018 figuraba como contratada en Diputados con G. 3.300.000. Luego fue comisionada al Senado como asesora con G. 4.500.000 y bajo la presidencia de Núñez, fue promovida a directora, percibiendo G. 14.987.700 mensuales.

El caso de Prieto confirma el patrón: ascensos ligados a la militancia y al alineamiento político, no a méritos profesionales.

Desde que asumió en julio de 2023, Bachi Núñez consolidó una política de designaciones selectivas: colocar en cargos estratégicos a operadores políticos, dirigentes juveniles y militantes de seccionales coloradas, asegurando así una red de fidelidad que lo respalde dentro y fuera del Congreso en busca de mantenerse en el poder a costa del dinero público.

Mientras la ciudadanía exige austeridad, transparencia y recorte del gasto público, el Senado destina millones en sueldos para funcionarios partidarios.

Núñez el “mbareté” busca fortalecer su liderazgo interno en el cartismo a través de pago de favores a sus leales con altos salarios. Mientras tanto, hospitales denuncian falta de medicamentos y miles de jóvenes no acceden a un puesto laboral de acuerdo a sus méritos.