Realizarán una audiencia pública sobre cómo se debe calcular el salario mínimo

En el proyecto de ley que fue presentado por la senadora Esperanza Martínez (FG) y el que será analizado en la audiencia pública propone que se tenga en cuenta el índice de precios al consumo de alimentos de manera que refleje el costo real de vida.

La senadora había cuestionado que para establecer el ajuste del salario mínimo solo se tiene en cuenta el índice de precios del consumo general, que no refleja el incremento del costo de vida. Como dato relevante mencionó que desde el 2018 al 2023 el índice de precios del consumo general aumentó un 28%, pero que si observan el índice de precios de los alimentos subió 47%.

“Si miramos en el año 2023, el precio de consumo de alimentos aumentó 7,5, pero en cambio el índice general fue solo 3,9″, enfatizó.

Lea más: Senadora presenta proyecto de ley para que el salario mínimo suba según el costo de vida

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Refirió que en el 2023, si uno mira el quintil de las familias más pobres, le dedican el 22,8% del dinero para alimentos. En cambio, el quintil más rico solamente el 3,1%. Aseguró que la diferencia se da no porque sus ingresos son muy altos, sino también porque su calidad de vida le permite acceso a tecnología, vacaciones, viajes, autos y a una serie de cuestiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entonces, entiende que el costo del alimento se reduce. A diferencia de una familia pobre que vive de un salario mínimo o por debajo del salario mínimo. Afirmó que en este caso está en primer lugar el alimento y en segundo lugar tal vez la salud. Resaltó que en Paraguay el 60% del gasto todavía sigue siendo de bolsillo de la gente.

Hace 15 días la senadora presentó una moción de preferencia para tratar proyectos de ley vinculados con la canasta básica, pero no tuvo el respaldo del bloque cartista en el pleno.