Exmandatarios califican de grave y preocupante investigación fiscal contra Abdo

“Los miembros del Grupo Libertad y Democracia expresamos nuestra profunda preocupación ante la apertura de una investigación fiscal contra el expresidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, basada exclusivamente en una publicación periodística maliciosa e infundada. Este proceder no solo vulnera los principios de objetividad y legalidad que deben regir la labor del Ministerio Público, sino que sienta un grave precedente para el Estado de Derecho”.

Así refiere el comunicado firmado hoy por expresidentes latinoamericanos y de España, entre ellos, el argentino Mauricio Macri, aludiendo a la supuesta existencia de una cuenta offshore en Seychelles (isla en África oriental).

En julio pasado, el medio digital argentino denominado Periodismo y Punto, a cargo del periodista Luis Gasulla, reportó la supuesta existencia de una cuenta bancaria del expresidente Abdo Benítez y su esposa, Silvana López Moreira Bo, en Seychelles. Gasulla afirmó que el exmandatario mantiene en ese “paraíso fiscal” africano 21 millones de dólares no declarados.

Los expresidentes señalan “la preocupación se agrava al constatar que la apertura de dicha investigación fue auspiciada por una injerencia indebida de la Cámara de Senadores, que instó expresamente a la Fiscalía a actuar sobre la base de dicha publicación”.

“Este tipo de presiones políticas compromete severamente la autonomía del órgano encargado de la persecución penal y erosiona la confianza ciudadana en las instituciones”, expresan.

“Cabe destacar que el propio gobierno de la República de Seychelles ha emitido una declaración oficial desmintiendo categóricamente la noticia y aclarando que ni el expresidente Abdo ni su esposa poseen, individualmente o a través de supuestas compañías, vínculo alguno con cuentas bancarias en ese país. Estos hechos constituyen señales de alarma que no pueden ser ignoradas. Resulta imperioso que la Fiscalía paraguaya actúe con la máxima transparencia y apegada únicamente a la ley, y que se preserve la autonomía institucional frente a cualquier tipo de interferencia política”, indica el comunicado.

Agrega: “Instamos a las autoridades y al pueblo paraguayo a redoblar esfuerzos para resguardar la independencia de los poderes públicos y el equilibrio entre ellos, que son pilares esenciales de toda democracia”.

Firmantes

Firman el comunicado los Eexpresidentes y miembros del Grupo Libertad y Democracia:

Iván Duque, expresidente de Colombia

Mario Abdo Benítez, expresidente de Paraguay

Miguel Ángel Rodríguez expresidente de Costa Rica

Mauricio Macri, expresidente de Argentina

Rafael Calderón, expresidente de Costa Rica

Juan Guaidó, expresidente interino. de Venezuela

Luis Fortuño, exgobernador de Puerto Rico

Jamil Mahuad, expresidente de Ecuador

Mariano Rajoy, expresidente de España

Guillermo Lasso Mendoza, expresidente de Ecuador

Antecedentes

El expresidente Mario Abdo Benítez divulgó la semana pasada una carta del Gobierno de Seychelles, la cual afirma que no encontraron indicios de que el exmandatario y su esposa, Silvana López Moreira, mantengan allí fondos, cuentas bancarias u otros intereses financieros, como denunció semanas atrás una web argentina de noticias de la que se hicieron eco medios afines al Gobierno cartista.

Abdo Benítez(2018-2023) posteó ayer en redes sociales un escrito que atribuye a la Presidencia de Seychelles en la cual afirma que no existen cuentas bancarias vinculadas al exmandatario o a su esposa, la ex primera dama Silvana Abdo, en el sistema financiero de esa isla del África oriental.

“Se acabó la mentira”, publicó en su cuenta de X (ex-Twitter) el expresidente Abdo Benítez. La publicación incluye una imagen de la carta atribuida a la presidencia de Seychelles (en inglés) y una traducción del texto al español.

La publicación de Gasulla fue replicada ampliamente por medios vinculados al expresidente Horacio Cartes (2013-2018), actual presidente de la ANR, con quien tiene un enfrentamiento político desde hace años.

El texto publicado por el expresidente Abdo indica que “con base en información actualmente a disposición de las autoridades competentes de la República de Seychelles, no hay registros o indicios de que (el expresidente Abdo Benítez y la ex primera dama) o ninguna entidad identificada en los reportes como vinculadas a ellos, tengan fondos, mantengan cuentas bancarias o posean intereses corporativos, propiedades u otros intereses financieros en Seychelles”.

La carta tiene la firma de Thereza Dogley, secretaria principal de la oficina del presidente de Seychelles, Wavel Ramkalawan.

Luego de publicar la carta, el expresidente Abdo Benítez hizo público también un video en el que indica que “como sostuve el 21 de julio ante la divulgación de una noticia falsa (...) replicada por medios de familiares del expresidente (Horacio) Cartes, no tengo ni he tenido relación alguna con cuenta bancaria o empresa en Seychelles, y tampoco mi esposa”.

Calificó la denuncia como “otra mentira de los inescrupulosos de siempre, inventada para manipular a las instituciones, degradar el debate público con patrañas e intentar destruirme”.

“El pueblo paraguayo no puede seguir prisionero de mentiras, las instituciones no pueden guiarse por engaños”, manifestó Abdo.

Carlos César Trapani, abogado del expresidente Abdo Benítez, dijo en su momento que la denuncia del medio argentino “no merece otro nombre que el de una patraña, un burdo invento”.