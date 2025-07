Cartismo convierte al Senado en “pokyra de HC”: Presiona a la Fiscalía por caso Abdo y blinda a Peña

Tras un largo debate, la Cámara de Senadores aprobó en general por 26 votos a favor, 1 voto en contra y ocho abstenciones un proyecto de declaración que respalda la investigación iniciada por el Ministerio Público, e insta a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), a la Contraloría General de la República, y a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) a iniciar de manera “urgente y coordinada” sobre la presunta existencia de cuentas offshore por un monto aproximado de US$ 21 millones en las islas Seychelles de Mario Abdo Benítez.

La senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), sugirió modificar el proyecto de declaración e incluir en la investigación al presidente Santiago Peña a los efectos de investigar la offshore que su hermano Francisco Peña Palacios constituyó en Luxemburgo, 45 días después de que Peña asumió la presidencia. La moción de la senadora no prosperó y la votación se registró a mano alzada.

Durante el debate, la senadora Paredes sugirió instar a la Contraloría, a la Denit y a la Seprelad a iniciar una investigación contra Peña, intención que no prosperó. “Tenemos la responsabilidad moral y constitucional de impulsar investigación contra aquel sobre quien exista presunción de estar manipulando dinero del Estrado paraguayo y destinar dinero del IPS a cuentas offshore”, dijo.

La parlamentaria dijo no oponerse a la investigación de un expresidente de la República; sin embargo, cuestionó y llamó la atención a sus colegas porque nuevamente la denuncia se direcciona contra “el enemigo de Horacio Cartes”. “Estamos actuando como los pokyras de Horacio Cartes”.

Insistió en que se debe investigar al hermano del presidente Peña, de quien dijo que es integrante de Uolding, la segunda mayor ligada a Ueno Bank. Recordó que el banco solamente el año pasado captó más de un billón de fondos del IPS y ahora se le dará US$ 39 millones de la plata de los jubilados.

“Le vamos a dar nuevamente dinero de los jubilados de IPS, esta maraña de cosas no me cierran, porque tenemos que investigar a un grupo económico y no a todos y más ahora. ¿De dónde saca la plata Peña para invertir la plata?”.

Instaron a la CGR a hacer un examen de correspondencia

El senador Mario Varela (ANR, independiente) propuso durante el debate que se incluya en el proyecto de declaración que se inste a la Contraloría a hacer un examen de correspondencia y solicite a la Seprelad a que se expida.

Varios senadores opositores y disidentes coincidieron en que si no existen datos concretos para que el Senado se pronuncie con base en una publicación periodística. Afirmaron que una vez más se quiere utilizar a la Fiscalía como “garrote político” para perseguir al enemigo interno.

El senador Ever Villalba (PLRA) afirmó que el oficialismo utiliza todas las distracciones como la supuesta amenaza del paro de transporte para desviar la atención de que banco Ueno se está llevando la plata de los jubilados del IPS.

“Un banco que está gateando, ese holding que se está quedando con los datos de los paraguayos que visitan la expo, y el teatro de Marito y su cuenta es para que la gente esté hablando de eso”, afirmó el senador liberal.

Cuestionan inacción en el caso Pecci, avión Iraní y Marset

Los senadores también cuestionaron a la Fiscalía por no dar respuestas en el caso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci, el avión Iraní y el caso Marset.

La senadora Lilian Samaniego (ANR, Independiente) cuestionó que siga siendo víctima del sistema y la denuncia de Horacio Cartes en la que fue incluida. Dijo que no los amilanarán y lamentó la actitud de los cartistas por perseguir al que piensa diferente.

La senadora Blanca Ovelar (ANR, independiente) pidió a la Seprelad que informe sí hay o no la cuenta offshore de Mario Abdo. “No podemos andar con cucos, entendamos que la lucha política en base a la cultura del engaño no prospera, confunde enreda y confunde al más débil. Quiero que los organismos independientes informen a la sociedad de esto”, dijo.

También dijo estar impactada por la indignación de las agencias de turismo por el acaparamiento de UENO en todo lo que significará el negocio del rally en Itapúa.

“Claramente, la empresa mimada del gobierno, una empresa que está naciendo; sin embargo, tiene preponderancia y se modificaron normas para que allí se coloquen los recursos públicos, y ese tipo de cosas son cuestiones de estado que tenemos que analizar”, enfatizó.

Cartistas defendieron el proyecto de declaración

Por su parte, el presidente del Senado, Basilio “Bachi” Núñez (ANR, HC), defendió el proyecto de declaración y recordó que un proyecto de declaración también instaba a investigar a Cartes por lavado de dinero.

Se opuso a que la Seprelad informe de las cuentas de Abdo y dijo que en el periodo anterior se utilizaba a la institución como garrote contra los disidentes. Indicó que la institución se debe manejar en la confidencialidad.

Para el senador cartista Juan Carlos “Nano” Galaverna la publicación del portal argentino PeriodismoyPunto sobre las cuentas de Abdo son gravísimas y dijo que el único fin que persiguen es llegar a la verdad.

Para el senador Derlis Maidana (ANR, HC) rechazó la intención de sus colegas de solicitar a la Contraloría a realizar un examen de correspondencia de los bienes de Abdo y dijo que ello terminaría camino a la impunidad.

Fue llamativa la declaración del senador Ramón Retamozo (ANR, aliado cartista) quien en los temas relacionados a Abdo se desmarca del cartismo. Durante la sesión dijo que no corresponde que a través de un proyecto de declaración digan el trabajo que deben hacer las instituciones.

Indicó que hay otros casos que se deben investigar, como el caso del fallecido diputado Eulalio “Lalo” Gomes y del asesinato de Marcelo Pecci. El senador se abstuvo a la hora de la votación.