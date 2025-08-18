Para diputado de Alto Paraná, si se confirman los audios, es un hecho punible muy grave

Este fin de semana, se viralizaron audios que habrían sido captados en la oficina del interventor de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, que revelarían supuestos aprietes, solicitud de “regalos” e incluso de una intención de “matar” a nivel técnico a “este monstruo que se llama Miguel Prieto” porque no podían hacerlo a nivel político.

Sobre el tema, Walter García, diputado por Alto Paraná del partido Yo Creo, indicó que si se comprueban su veracidad, es algo muy grave. “Para mí, si esto se demuestra, estamos hablando de un hecho punible muy grave. Pero esto se tiene que comprobar en otra instancia, pero vamos a estar atentos”.

Cuando le comentaron que, según el diputado Alejandro Aguilera, esos audios pueden ser producto de la Inteligencia Artificial, acompañando una sonrisa respondió: “Eso no existe”.

Cuando se le preguntó si se utilizó al interventor para avanzar en la destitución de Prieto, el diputado remarcó: “Como lo dije desde el primer momento que el contralor había solicitado la intervención del municipio de Ciudad del Este, esto estaba cantado desde el día uno”.

“A nosotros, como partido político, no nos sorprende. Es más, dentro de cada conferencia que realizaba el interventor Ramón Ramírez, el equipo técnico venía respondiendo sobre las falsas acusaciones que venían haciendo contra la administración”, recordó.

Una de las consultas fue si se podría anular el informe final, en caso de constarse que los audios son reales. Ante esto, comentó que “es un libreto ya anunciado”.

Generalmente, el Partido Colorado no vuelve atrás en sus decisiones. Esto se estaría tratando mañana en la ordinaria. Yo considero que mañana se le destituye al intendente Miguel Prieto", manifestó García.

“Miguel tiene hoy una aceptación a nivel país de más del 60%. La aceptación que hoy tiene, no solo Miguel Prieto, sino el partido mismo, es respecto al trabajo que venimos haciendo en la reconstrucción de Ciudad del Este”, finalizó.