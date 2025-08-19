Inminente destitución de Prieto es “terrorismo de Estado”, según diputado

De “terrorismo de Estado” volvió a calificar el diputado Walter García, del movimiento Yo Creo, a la inminente destitución del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto y se refirió a que la misma fue orquestada desde el centro de comando del movimiento Honor Colorado, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), cuyo principal referente es el presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes.

“Para mí fue orquestado, fue trabajado dentro de un laboratorio, para no decir que fue trabajado dentro del quincho. Esto ya se venía anunciando, nosotros mismos como partido político ya lo veníamos anunciando hace bastante tiempo este tipo de persecución. No hablamos más de persecución, nosotros lo dijimos, yo ya lo dije en varios medios, para nosotros esto es un terrorismo de Estado”, sostuvo.

Sobre la caja paralela y el desvío de G. 75 millones denunciados por el interventor Ramón Ramírez, el diputado respondió que lo mismo ya fue denunciado por el propio Miguel Prieto en marzo, en la cual detallaron que el desvío era de G. 800 millones. Consultado sobre el desconocimiento de cargas de combustibles a patrulleras manifestado por jefes policiales de Alto Paraná, respondió que eso es mentira y cuentan con todos los documentos.

“El intendente lo había denunciado ya eso en marzo de este año, mucho antes de la intervención. El hallazgo del interventor hablaba de G. 75 millones, el intendente; sin embargo, y todo el equipo político hace la denuncia a la Fiscalía por más de G. 800 millones, que era el desvío, y referente a los combustibles, el municipio cuentan con todos los documentos respaldatorios y la firma de todos”, sostuvo.

Informe es “copy paste” de contraloría

García afirmó que el informe final del interventor Ramón Ramírez es un “copy paste”, o una copia, de lo que presentó el titular de la Contraloría General de la República (CGR), Camilo Benítez. Dijo que desconoce si es que la destitución de Prieto sería moneda de cambio de la destitución del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez.

“No sé, sinceramente no sé, no sé si es una moneda de cambio, lo que si yo estoy convencido, estoy seguro de que hoy Honor Colorado tiene los números suficientes para destituirle al intendente Miguel Prieto. Son 41 votos, ellos tienen los números”, aseveró.

Agregó que Miguel Prieto se mantendrá hasta el final y respondió ante la consulta de los audios que hoy se dieron a conocer, donde supuestamente el interventor Ramírez pide algunos favores a cambio de un informe con el que se pueda argumentar la destitución de Prieto, que ya estaba todo orquestado y que presentarán una denuncia ante la Fiscalía.

“Esto está manejado desde hace rato que se venía orquestando de esa manera y lastimosamente el señor Ramírez se prestó. Tenía muy buen antecedente, un historial profesional interesante, pero en uno de los audios que voy escuchando y como lo dije, si es efectivamente se comprueba la veracidad de estos audios, este señor lamentablemente se va a tener que presentar ante la justicia, porque nosotros también vamos a presentar una denuncia formal.