Otro bochorno de Yamil Esgaib en el Congreso

Un nuevo incidente se registró esta mañana, durante la reunión de la Comisión Conjunta creada para debatir el proyecto de ley que plantea la fusión del Ministerio de Industria con la Secretaría Nacional de Cultura y el Viceministerio de Minas y Energías.

Durante su exposición, el diputado Raúl Benítez cuestionó varios procedimientos dentro del Congreso y pidió no ser tratados de “estúpidos”. Se refirió a cuestiones relacionadas con el presupuesto que se llevará el nuevo ministerio y, por ejemplo, preguntó si se van a redireccionar nuevamente fondos para “hacer negocios con pupitres sobrefacturados”.

Esa afirmación generó la reacción del colorado cartista Yamil Esgaib: “¿Qué tiene que ver?“, preguntó de fondo.

“Todo que ver tiene”, respondió Benítez y Esgaib respondió sacando los dedos del medio.

“Eso es suspensión para un mes. Sos un ridículo, desubicado y ridículo, energúmeno”, le respondió Benítez.

Se generó un momento de tensión y el presidente de la Comisión exigió orden a sus colegas.

