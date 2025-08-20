Cartismo destruye institucionalidad democrática, dice Efraín e insta a unirse

El ex candidato presidencial Efraín Alegre sostuvo que la destitución del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (YoCreo) es otro escalón más del avance de Horacio Cartes para destruir la democracia en el país.

“Lo de Prieto, sin lugar a dudas, fue destruir a un adversario potencial importante. Detrás de esto, está Horacio Cartes, esto es un mensaje claro cómo el proyecto cartista avanza con pasos sólidos destruyendo toda institucionalidad democrática”, dijo Efraín Alegre en un video que colgó en sus redes sociales.

Agregó que Horacio Cartes controla los tres poderes del Estado comprando voluntades con dinero producto del crimen organizado.

“Cartes está controlando el Congreso con el dinero del crimen organizado, controlando el Poder Judicial y por supuesto el Poder Ejecutivo. Aquí Peña no existe, pobre infeliz, aquí manda Cartes” puntualizó Alegre.

Manifestó además, que pese a que solo el 42 por ciento de los electores dieron su respaldo al cartismo, está aprovechando su mayoría coyuntural para atropellar a todos los que se les ponen enfrente.

“Este modelo que se ha instalado en el poder, siendo una minoría con el 42 por ciento, del apoyo de los ciudadanos. El 58 votamos en contra. Es decir, actúan desde el poder, siendo minoría, pero actúan como si tuvieran el 90 por ciento. Van, arrasando con todos los que se pone en su camino”, sostuvo Efraín Alegre.

Tercer candidato

En otro momento, indicó que la oposición debe unirse con miras a las elecciones municipales y no quedarse reclamando la destitución de Miguel Prieto, sino actuar en consecuencia.

“No es el momento de quedarnos en decir en que Miguel Prieto estaba haciendo un buen trabajo, es una payasada lo del interventor, no nos podemos quedar en la anécdota, sino en unirnos como oposición”, puntualizó

Efraín Alegre manifestó que si surge un tercer candidato, sería un candidato financiado por Horacio Cartes para debilitar a la oposición.

“En estas elecciones deben haber solo dos candidatos. Uno que representa Cartes, al Partido Colorado la candidatura del continuismo, y otra, que representa a la mayoría a ese 58 por ciento que quiere el cambio” dijo Efraín Alegre.

El referente liberal indicó que está escuchando a algunos supuestos opositores hablar de que no vendrán unidos, que no se unirán, por lo que hay que estar atentos.

“Un tercer candidato que surja será el traidor. Surge un tercero, ese será el traidor, ese es él que estará vendido al cartismo, que se postulará para dividir la oposición. Empecemos a caminar unidos, transitando juntos para traer el cambio en Paraguay”, puntualizó Efraín Alegre.