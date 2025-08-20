“Le tienen miedo a las elecciones”, asegura Filizzola sobre colorados que evitan destituir a “Nenecho”

Tras la destitución de Miguel Prieto de la intendencia de Ciudad del Este, que se concretó en la sesión de la Cámara de Diputados ayer con el voto de 46 legisladores del Partido Colorado y uno independiente, en contra de 30 votos de la oposición y liberales, el senador Rafael Filizzola sostuvo que el caso es mera y claramente político, porque no hubo argumentos tras la intervención realizada a la municipalidad, ni hechos comprobados.

“El informe tiene doscientas páginas, pero de las doscientas páginas, quince realmente hablan de supuestas irregularidades administrativas, pero no se constatan delitos, no se constata dolo, no hay daño patrimonial, no se habla de que falte dinero”, afirmó.

El pedido de intervención de la administración de Miguel Prieto en Ciudad del Este ingresó junto con el de la administración de Óscar “Nenecho” Rodríguez en Asunción a la Cámara de Diputados, ambos presentados por el titular de la Contraloría General de la República (CGR) Camilo Benítez.

Ante esto, el senador dijo que no son comparables y aseguró que la administración de Prieto era una que funcionaba, mientras que con la de “Nenecho” el cartismo destruyó Asunción, para lo que se van a necesitar décadas para pagar deudas y para levantar la ciudad y que ahora también buscarían destruir Ciudad del Este.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: ¿Y los 500.000 millones? Interventor confirma que Nenecho desvió bonos para pagar salarios

Equipo de Prieto ganará en Ciudad del Este

Con la destitución de Miguel Prieto, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que fue notificado meteóricamente del apartamiento del intendente esteño, debe convocar a elecciones para que la ciudadanía elija un nuevo intendente en Ciudad del Este.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Rafael Filizzola dijo que el equipo de Prieto va a ganar nuevamente la municipalidad, además de que Ciudad del Este debe darle una lección a los colorados que se avivaron para interrumpir una administración que estaba funcionando bien.

Desde que ingresaron los pedidos de intervención de ambos municipios, los legisladores opositores denunciaron que los colorados querían destituir a un opositor a cambio de la destitución de “Nenecho”, quien fue candidato del movimiento oficialista, Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR), cuyo líder es el presidente de la organización política, Horacio Cartes.

“Acá en Asunción Nenecho no puede salir a la calle. Hay una gran diferencia entre una administración y otra. La maniobra que hizo el contralor, mandar las dos para blanquearle quizás a Nenecho, eso no se puede sostener. Nenecho tiene que ser procesado, él no puede explicar qué hizo con centenares de miles de millones de guaraníes”, denunció.

Lea más: Nenecho, ¿y los G. 500.000 millones? Apenas quedan G. 804 millones en bonos para obras, según balance 2024

Colorados buscan evitar elecciones en Asunción

Si bien las condiciones estarían dadas para aprobar la destitución de “Nenecho” en Asunción, también este podría renunciar, lo que evitaría que se convoque a elecciones para elegir un nuevo intendente y quedaría a cargo de la Municipalidad uno de los concejales de la capital, electo por sus pares, según establece la ley.

Para el senador Filizzola, los colorados están evitando que se produzcan las elecciones, e incluso hasta tendrían miedo, por eso están cambiando leyes a su favor, como la de concertaciones, están cercenando el derecho al voto en el exterior y tratando de evitar que los jóvenes voten.

Recordó que en la encuesta de confianza de los consumidores la gente dijo que está mal, cuando la promesa de campaña de Santiago Peña, Presidente de la República, era que íbamos a estar mejor. Agregó que los propios estudios del Banco Central del Paraguay (BCP) evidencian que las condiciones deplorables en la que vive la sociedad a raíz de las decisiones y políticas del gobierno que también van en contra de todo lo que plantearon.

“Acá no hay que pensar solamente en Nenecho. De todo este tema de la Municipalidad de Asunción no salieron solamente recursos para la campaña de Nenecho, también hay otros involucrados. Acá hay muchos liderazgos de Asunción que seguramente en este momento están siendo chantajeados por Nenecho. No es que lo digo yo, lo ha dicho él mismo, que va a hablar, que va a contar cosas”, concluyó.

El intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, actualmente está imputado por varias causas, es cuestionado por la desaparición de G. 500 mil millones de bonos emitidos por la Municipalidad de Asunción que debían destinarse a obras. Hasta el momento, el interventor Carlos Pereira, quien inició el proceso el 24 de junio, confirmó que los mismos fueron desviados para el pago de salario y que actualmente el municipio está en quiebra. Ahora solo faltan tres días para que concluya el tiempo para presentar la conclusión o solicitar una extensión de 30 días más.