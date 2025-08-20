Política

Embajadores de India, Canadá, Ucrania, Armenia y Vietnam presentaron cartas credenciales

Santiago Peña recibió este martes las cartas credenciales de cinco diplomáticos que representarán oficialmente a sus respectivos países ante el Gobierno Nacional. Son de India, Canadá, Ucrania, Armenia y Vietnam

20 de agosto de 2025 - 11:42
Palacio de López en la ceremonia de presentación de cartas credenciales de nuevo embajadores.
Palacio de López en la ceremonia de presentación de cartas credenciales de nuevo embajadores.Gentileza/Presidencia de la República del Paraguay

El acto incluyó la acreditación de un nuevo embajador residente y de varios embajadores concurrentes que tendrán como sede principal naciones vecinas, pero con jurisdicción sobre Paraguay.

El embajador residente acreditado es Piyush Singh, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de la India, quien asumirá funciones en Asunción.

Piyush Singh, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de la India
Piyush Singh, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República de la India conversa con el presidente Santiago Peña y el canciller Rubén Ramírez.

Embajadores concurrentes en Paraguay

Asimismo, presentaron sus credenciales los siguientes embajadores concurrentes:

  • Stewart Wheeler, embajador de Canadá, con sede en Buenos Aires.
Stewart Wheeler, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Canadá, sede en Argentina, saluda a Santiago Peña.
Stewart Wheeler, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Canadá, sede en Argentina, saluda a Santiago Peña.
  • Yurii Klymenko, embajador de Ucrania, también con sede en Buenos Aires.
Yurii Klymenko, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Ucrania, sede en Argentina.
Yurii Klymenko, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Ucrania, sede en Argentina.
  • Minh Nguyet Ngo, embajadora de la República Socialista de Vietnam, con sede en Buenos Aires.
Minh Nguyet Ngo, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Socialista de Vietnam, sede en Argentina
Minh Nguyet Ngo, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República Socialista de Vietnam, sede en Argentina
  • Mariam Gevorgyan, embajadora de la República de Armenia, con sede en Montevideo.
Mariam Gevorgyan, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Armenia, sede en Uruguay
Mariam Gevorgyan, Embajadora Extraordinaria y Plenipotenciaria de la República de Armenia, sede en Uruguay

Con estas acreditaciones, Paraguay refuerza sus vínculos diplomáticos con naciones de Asia, Europa y América del Norte, ampliando los espacios de cooperación en comercio, inversiones, educación y cultura.

