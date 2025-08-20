Embajadores de India, Canadá, Ucrania, Armenia y Vietnam presentaron cartas credenciales

El acto incluyó la acreditación de un nuevo embajador residente y de varios embajadores concurrentes que tendrán como sede principal naciones vecinas, pero con jurisdicción sobre Paraguay.

El embajador residente acreditado es Piyush Singh, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de la India, quien asumirá funciones en Asunción.

Lea más: Peña confirma embajadores concurrentes en una docena de países

Embajadores concurrentes en Paraguay

Asimismo, presentaron sus credenciales los siguientes embajadores concurrentes:

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Stewart Wheeler, embajador de Canadá, con sede en Buenos Aires.

Yurii Klymenko, embajador de Ucrania, también con sede en Buenos Aires.

Minh Nguyet Ngo, embajadora de la República Socialista de Vietnam, con sede en Buenos Aires.

Mariam Gevorgyan, embajadora de la República de Armenia, con sede en Montevideo.

Lea más: Peña recula y no cierra la embajada en Canadá

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Con estas acreditaciones, Paraguay refuerza sus vínculos diplomáticos con naciones de Asia, Europa y América del Norte, ampliando los espacios de cooperación en comercio, inversiones, educación y cultura.