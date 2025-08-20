Embajadores de India, Canadá, Ucrania, Armenia y Vietnam presentaron cartas credenciales

El acto incluyó la acreditación de un nuevo embajador residente y de varios embajadores concurrentes que tendrán como sede principal naciones vecinas, pero con jurisdicción sobre Paraguay.
El embajador residente acreditado es Piyush Singh, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de la India, quien asumirá funciones en Asunción.
Embajadores concurrentes en Paraguay
Asimismo, presentaron sus credenciales los siguientes embajadores concurrentes:
- Stewart Wheeler, embajador de Canadá, con sede en Buenos Aires.
- Yurii Klymenko, embajador de Ucrania, también con sede en Buenos Aires.
- Minh Nguyet Ngo, embajadora de la República Socialista de Vietnam, con sede en Buenos Aires.
- Mariam Gevorgyan, embajadora de la República de Armenia, con sede en Montevideo.
Con estas acreditaciones, Paraguay refuerza sus vínculos diplomáticos con naciones de Asia, Europa y América del Norte, ampliando los espacios de cooperación en comercio, inversiones, educación y cultura.