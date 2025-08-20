Incrementan subsidio para los últimos 3 excombatientes del Chaco con vida

El proyecto de ley “Que modifica el artículo 168 de la Ley N° 7408/2024, que aprueba el Presupuesto General de la Nación del Ejercicio Fiscal 2025 ”, que con media sanción del Senado, fue aprobado ayer en la Cámara de Diputados, durante la sesión ordinaria.

La propuesta tiene por objetivo elevar el monto del subsidio que se paga a los últimos tres excombatientes de la Guerra del Chaco que siguen con vida.

Se trata de Virgilio Dávalos, Juan Bautista Cantero y Canuto González. Estos héroes de la patria, tienen una edad promedio de 109 años, perciben pagos en dos conceptos: pensión y subsidio.

El subsidio lo cobran de manera exclusiva los excombatientes, no así los herederos, que solamente perciben la pensión.

El monto del subsidio, actualmente, es de 56 jornales mínimos; unos, G. 6.027.112. Mientras que ahora se fijó el monto equivalente a 340 jornales mínimos, en concepto de subsidio y asistencia social mensual que será única y exclusivamente para los veteranos y lisiados de la Guerra del Chaco; o sea, G. 37.910.680.

El documento fue aprobado por unanimidad y remitido al Poder Ejecutivo.