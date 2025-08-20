Pasa al Ejecutivo proyecto que equipara permiso de maternidad de legisladoras con trabajadoras privadas

Se trata del proyecto de ley que modifica y amplía los artículos 2° y 11° de la Ley N° 5508/2015, “De Promoción, Protección de la Maternidad y Apoyo a la Lactancia Materna”.

La versión que fue aprobada ayer fue la proveniente de la Cámara de Senadores, si bien la iniciativa parlamentaria provino de 10 diputadas, la redacción del Senado otorga mayor claridad, seguridad jurídica y amplitud de derechos.

Con este proyecto, además de unificar las leyes, también plantea que todas por igual gocen de 18 semanas para estar con sus hijos durante sus primeros días de vida, es decir, las mujeres que ocupan cargos de representación popular ampliarán su permiso de maternidad a seis semanas más, equiparando su permiso a 18 semanas.

La diputada Dalia Estigarribia (PLRA), presidente de la Comisión de Niñez y Adolescencia, destacó que las modificaciones introducidas en el Senado garantizan igualdad de trato para todas las trabajadoras, incluidas aquellas que cumplen funciones de representación popular.

Por su lado, Rocío Abed (ANR-HC), titular de la Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, subrayó que la redacción fue mejorada y brinda mayor seguridad jurídica, al evitar contradicciones normativas.

Las modificaciones

Artículo 2°: Establece que toda trabajadora, sin distinción de régimen contractual, tendrá derecho a un permiso de maternidad de 18 semanas ininterrumpidas.

El plazo podrá extenderse hasta 24 semanas en casos de partos prematuros, nacimientos de bajo peso o condiciones de salud que demanden cuidados especiales.

También se prevé un incremento del permiso en casos de embarazos múltiples, atendiendo las exigencias físicas y emocionales que implican.

Artículo 11°: Dispone que el permiso de maternidad podrá iniciarse hasta dos semanas antes de la fecha probable de parto.

Asimismo, establece la obligación de crear y garantizar espacios adecuados para la lactancia materna en instituciones educativas y en los lugares de trabajo, fortaleciendo el vínculo madre-hijo y promoviendo la alimentación saludable en la primera infancia.