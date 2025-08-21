Oposición pide destitución de “Nenecho”: “Saben que vamos a ganar”

La diputada Johanna Ortega, la exsenadora Kattya González, la exministra Soledad Núñez y el liberal Agustín Saguier fueron voceros de una reunión entre representantes de la oposición por una candidatura en Asunción en caso de que se registren elecciones.

Para los opositores, Óscar “Nenecho” Rodríguez debe ser destituido del cargo por parte de la Cámara de Diputados, porque, en caso contrario, se registraría un blanqueamiento hacia el cartista.

“Hay un plan para decirle a la ciudadanía de que acá no pasó nada y que la intervención se cierra con la renuncia de Rodríguez. Eso no puede ser y eso no se merece el asunceno”, apuntó Saguier.

Por su parte, Núñez apuntó que “la reconstrucción de Asunción tiene que comenzar ya” y para llegar a este objetivo, “tenemos que hacer un cierre de una etapa nefasta“, sin dejar de preguntar a dónde fue a parar el dinero que debía ser destinado a obras. ”El único camino aceptable es la destitución; que pague las culpas y rinda ante la justicia“, agregó.

Diputada exige presentación de informe

Sobre la intervención en la comuna capitalina por parte de Carlos Pereira, la diputada Johanna Ortega no descartó que haya alguna intención por parte del cartismo para que no se presente el informe final y por eso solicitan que este sea presentado de forma obligatoria.

“Que ese informe se presente independientemente a si hay renuncia o no. La ciudadanía merece conocer los detalles de esa auditoría; mucho hemos clamado por la transparencia. Hemos solicitado documentos y nunca pudimos acceder; exigimos que ese informe se entregue independientemente a la decisión política que habrán tomado en el quincho de la Avda. España”, señaló.

“Saben que vamos a ganar”, dice Kattya

La exsenadora y candidata a la intendencia de Asunción, Kattya González, dijo que la capital del país “atraviesa una crisis institucional profunda“, aunque se trata también de un ”síntoma que padece un país entero".

“Hay una claque política corrupta y criminal que pretende controlar todas las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de su enriquecimiento personal y cómplice. Esta claque está vinculada al crimen organizado, malversación de dinero público y caos deliberado, no solamente en Asunción, sino en todo nuestro país”, comentó.

Asimismo, dijo que entre legisladores, al igual que el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Alliana, “se reúnen con el corrupto Óscar Nenecho Rodríguez para tranzar su impunidad”.

“Eso está pasando hoy, en estos momentos y la única salida que existe es la destitución del intendente de Asunción, Óscar Nenecho Rodríguez, y el llamado a elecciones. La gente puede poner fin a este ciclo de saqueo y falta de transparencia. Saben que vamos a ganar, en Ciudad del Este y en Asunción, los cartistas saben que el futuro intendente de Ciudad del Este se llama Daniel Mujica y la futura intendenta de Asunción se llama Kattya González. Nosotros no les tenemos miedo”, sentenció.

