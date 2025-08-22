Colorados no tendrán “ningún complejo” en destituir a “Nenecho”, según diputado

En comunicación con ABC Cardinal este viernes, el diputado Hugo Meza (ANR, Partido Colorado) comentó sobre el final de la intervención de la Municipalidad de Asunción y las posibilidades de que el intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez sea destituido por la Cámara Baja del Congreso o renuncie antes de que eso ocurra.

Hoy culmina la intervención de 60 días de la Municipalidad de Asunción a cargo del interventor Carlos Pereira, quien tiene previsto presentar esta mañana al Ministerio del Interior el informe final de sus dos meses de auditoría a la administración del intendente Rodríguez.

Según el proceso, el Ministerio del Interior debe remitir luego el informe de la intervención a la Cámara de Diputados, que - a menos que el intendente presente antes su renuncia - deberá decidir en votación si las irregularidades señaladas en el informe ameritan destituir a Rodríguez.

“No vamos a tener ningún complejo”

El diputado Meza dijo no querer entrar en “especulaciones” sobre lo que ocurrirá con el intendente Rodríguez y se limitó a decir que prefiere ser “coherente y responsable” a la espera de que Pereira presente su informe y este sea remitido a la Cámara Baja.

Sin embargo, prometió “coherencia” a la hora de “tomar una decisión sobre la destitución o absolución del intendente” y subrayó que él y los demás miembros de la bancada “B” de la ANR en Diputados “no vamos a tener ningún complejo en votar por la destitución a pesar de ser nuestro correligionario” según lo que contenga el informe.

Durante las últimas semanas, el interventor Pereira dijo que corroboró las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República, que señaló indicios de irregularidades administrativas en la gestión del intendente Rodríguez, incluyendo el aparente desvío ilegal a gastos corrientes de unos 500.000 millones de guaraníes de bonos destinados originalmente a obras de infraestructura.

Además, Pereira presentó cinco denuncias ante el Ministerio Público por irregularidades que dijo haber detectado en la Municipalidad de Asunción.

“Doble discurso” de la oposición

El diputado Meza acusó a la oposición de tener “doble discurso” al exigir la destitución de Rodríguez y defender al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (Yo Creo), quien fue destituido esta semana luego de un proceso similar de intervención tras denuncias de irregularidades administrativas.

El legislador colorado dijo que, con la eventual votación sobre la destitución de Rodríguez, se buscará “dejar precedente y una señal clara a todos los intendentes que no vamos a apañar ningún robo”.