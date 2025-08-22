La puja en la Junta Municipal para elegir al reemplazo de Nenecho

La Junta Municipal deberá elegir de entre uno de sus concejales al sucesor de Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien renunció al cargo luego de la intervención en su gestión.
Sea quien sea electo, deberá administrar la capital durante lo que queda del actual periodo 2021-2026.
En total, hay 24 concejales, de los cuales se necesitan 13 como mínimo para elegir a uno de sus miembros como intendente de Asunción.
Al respecto, el concejal colorado Juan José Arnold aseguró que hasta ahora no hubo un acuerdo para convocar la sesión en la que se definirá al futuro intendente o intendenta.
Asimismo, señaló que ellos son seis concejales de la “disidencia”, mientras que entre los oficialistas hay nueve y los opositores otros nueve.
“Como disidencia hemos tenido diálogo con la oposición justamente, quiero dejar bien en claro, los seis concejales disidentes estamos firmes y unidos en este proceso. Nuestra idea es justamente del que sea electo intendente, más que un color, represente a la ciudadanía”, agregó.
De momento siguen las negociaciones entre sectores oficialistas (cartitas), colorados disidentes y representantes de la oposición.
