La puja en la Junta Municipal para elegir al reemplazo de Nenecho

El concejal de Asunción Juan José Arnold (ANR, disidente) precisó que hasta ahora no se convocó a una sesión para elegir al futuro intendente la capital luego de la renuncia de Óscar “Nenecho” Rodríguez. De igual manera, aseguró que los seis colorados disidentes pueden ser candidatos.