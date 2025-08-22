Lizarella respalda a Nenecho y deja un consejo a próxima administración

Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien enfrentaba la posibilidad de ser destituido por la Cámara de Diputados luego de la intervención de la Comuna capitalina, presentó este viernes su renuncia a la Intendencia de Asunción.
El exintendente argumentó que lo hace para “mantener la paz” y para no continuar exponiendo a sus familiares y entorno más cercano.
“Me voy porque quiero que esto continúe en paz. Mucho ya han sufrido incertidumbres, malos ratos, mi familia y mis seres queridos. Yo puedo aguantar, yo tengo carácter, tengo personalidad, pero mi familia, mis amigos, no se merecen”, sostuvo.
Poco después de la renuncia, la senadora Lizarella Valiente utilizó su cuenta en la red social Instagram para expresar su apoyo incondicional a su esposo.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
Lea más: “Nenecho” Rodríguez renuncia a la Intendencia de Asunción
”¡Orgullosa de vos! De frente y con la frente alta siempre. Gracias por no exponernos más a tantas mentiras y manipulaciones, a nosotros, tu familia y al equipo que siempre te va a acompañar. El Dios de Israel siempre nos sostiene”, expresó.
En el mismo posteo, la legisladora dejó un breve mensaje a la próxima administración de la Municipalidad de Asunción: “Esperaré que la nueva administración ya no se utilice la cuenta única, tan cuestionada por la Contraloría”.