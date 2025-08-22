Lilian Samaniego inscribe movimiento con miras a municipales

“Yo sé lo que va a pasar mañana”, señaló ayer el posteo de la senadora Lilian Samaniego en redes sociales, sin agregar más detalles, lo que generó expectativa a qué se refería.

Pero la legisladora, en realidad, inscribe hoy a las 15:00 el movimiento Causa Republicana ante el Tribunal Electoral Partidario del Partido Colorado, a fin de participar del proceso electoral con miras a las elecciones municipales de 2026.

Según el cronograma electoral, desde el 11 al 25 de agosto el TEP colorado habilitó la inscripción para participar de los sufragios municipales 2026. El horario de inscripción se abre a las 7:00, de lunes a viernes, en la sede de la Junta de Gobierno de la ANR.

El senador colorado independiente y hermano de Lilian, Arnaldo Samaniego, integra el movimiento. El senador y exintendente de Asunción es señalado en carpas coloradas para postularse nuevamente a la Comuna capitalina. También acompaña a la senadora su colega Juan Afara (ANR).

Añetete y FR

Conforme a los datos, Samaniego convoca a adherentes en la plaza Uruguaya, a las 15:00, para la inscripción.

Para participar del proceso electoral con miras a las municipales ya se inscribieron los movimientos Colorado Añetete, liderado por el expresidente Mario Abdo Benítez; y el movimiento Fuerza Republicana, liderado por el exvicepresidente Hugo Velázquez.