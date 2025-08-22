Luis Bello asumiría la intendencia interina de Asunción, según ley orgánica

La Municipalidad de Asunción emitió un comunicado en la noche de este viernes tras la renuncia del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez.

En el documento se recuerda lo establecido en la Ley N.° 6564, que modifica el artículo 53 de la Ley Orgánica Municipal (N.° 3966/2010). Menciona que en caso de renuncia, inhabilitación, ausencia prolongada o fallecimiento del jefe comunal, el presidente de la Junta Municipal asume automáticamente la intendencia de manera interina.

De este modo, el actual presidente de la Junta, Luis Bello, se hará cargo del Ejecutivo municipal hasta que los concejales definan al reemplazante definitivo.

30 días de plazo para definir al sucesor

La normativa otorga a la Junta Municipal un plazo máximo de 30 días para elegir al nuevo intendente que completará el periodo de “Nenecho”.

En miras a quién ocupará ese puesto, los concejales ya iniciaron conversaciones, que están marcadas por la fragmentación de las bancadas coloradas y la lucha con la oposición.

Mientras tanto, Bello como interino deberá garantizar la continuidad de los servicios básicos y la administración municipal.

Un municipio en crisis política

Esta transición se produce en medio de un clima de inestabilidad institucional tras la renuncia de Rodríguez, cuya gestión estuvo marcada por denuncias de irregularidades y millonarias deudas.

El comunicado oficial de la Municipalidad asegura que “los servicios seguirán prestándose con normalidad”.