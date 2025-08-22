Interventor de Asunción presenta informe final sobre gestión de Nenecho

Con 45 biblioratos en una furgoneta, llegó Carlos Pereira, interventor de la Municipalidad de Asunción, hasta el Ministerio del Interior para presentar su informe final.

El equipo asesor detalló que los biblioratos tienen en total 19.589 páginas, que respaldan el informe final de todo el análisis respecto a la gestión de Óscar “Nenecho” Rodríguez.

El interventor resaltó que su informe confirma todas las irregulares detectadas inicialmente por la Contraloría General de la República. Indicó que pudo confirmar que “se ha transgredido un precepto legal” y el resultado es la crisis financiera en la cual se encuentra la administración municipal.

Nenecho violó la ley orgánica municipal, sostiene interventor

Destacó que pudo constatar que el 93% de los bonos solicitados para obras, fueron utilizados para gastos corrientes y apenas el 7% fue destinado a obras de infraestructura. Indicó que las evidencias demuestran que el intendente Rodríguez cometió una “transgresión a la ley orgánica municipal”.

Ese manejo administrativo, a través de la figura de la “cuenta única”, generó una situación de infracapitalización financiera. Es decir, las recaudaciones del municipio son absolutamente insuficientes para cubrir con las deudas y obligaciones a corto plazo.

“Técnicamente hablando, estamos con una situación de iliquidez, tratando de estructurar los pasivos, recalendarizar hacia adelante las obligaciones, de manera a que los flujos de caja que vayamos recibiendo puedan ser suficientes”, manifestó.

Pereira señaló que a diario deben negociar reestructuración de pagos, para poder garantizar los servicios básicos a la ciudadanía, pagar salarios y cumplir con la Caja de Jubilaciones y Pensiones, por ejemplo. .

Finalmente, señaló que su informe puede ser considerado información de carácter público y que ahora queda en manos de la Municipalidad del Interior.