Puja por la intendencia de Asunción está reñida entre oposición y disidencia colorada

La reciente renuncia del intendente Óscar “Nenecho” Rodríguez abrió una puja política en la Junta Municipal de Asunción. La oposición y la disidencia colorada negocian, pero hasta ahora ningún bloque logra reunir los 13 votos necesarios para asegurar la intendencia interina.

Lea más: Renunció Nenecho: ¿Qué pasó de los G. 500.000 millones?

Ni Honor Colorado, con nueve ediles, ni la oposición, con el mismo número tras el acuerdo entre Patria Querida y el PLRA, tienen mayoría propia.

La disidencia colorada, que suma seis concejales, aparece como el bloque clave para destrabar el futuro político de la capital.

Álvaro Grau quiere ser interino

Álvaro Grau, concejal de Patria Querida, afirmó que su candidatura cuenta con el respaldo de la bancada del Partido Liberal para ser el candidato a la intendencia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

“Llegamos a un consenso y el PLRA apoyó mi postulación. Durante la gestión de Rodríguez denuncié irregularidades, y eso me da legitimidad para encabezar una alternancia”, señaló.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: La puja en la Junta Municipal para elegir al reemplazo de Nenecho

Según Grau, la oposición mantiene abiertas las puertas al diálogo con concejales del Partido Colorado, pero asegura que su línea es firme: “Necesitamos un cambio real en la Municipalidad, no un acuerdo testimonial”.

La disidencia colorada también quiere la intendencia

Por su parte, el concejal colorado Jesús Lara explicó que la disidencia, identificada con Colorado Añeteté y ligada al expresidente Mario Abdo Benítez, busca garantizar que la intendencia no quede nuevamente en manos de Honor Colorado.

“Somos seis concejales y estamos unidos en el compromiso de que la disidencia sea la que administre la Municipalidad. Queremos construir una mayoría de quince y sostener el acuerdo político que venimos trabajando”, expresó Lara.

Lea más: “Esta es una victoria de la ciudadanía”, según concejala colorada Rolón sobre renuncia de Nenecho

El edil no descartó eventuales alianzas con la oposición, pero recalcó que la prioridad de su sector es que el Partido Colorado, fuera del cartismo, conserve la administración municipal.

La Junta necesita alcanzar mínimo 13 votos para designar al nuevo intendente interino, pero hasta el momento ninguno de los bloques logra ese número.