“Nenecho” debe someterse a la justicia y no pedir protección, dice Esperanza Martínez

Ante la situación del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien podría renunciar hoy antes de que Carlos Pereira, interventor de su gestión, presente hoy la conclusión de la misma ante el Ministerio del Interior y que sería lapidaria, la senadora Esperanza Martínez aseguró que Rodríguez debía renunciar ya hace tiempo y someterse a la justicia.

“Ya debería haber renunciado hace mucho tiempo y dejar que otro equipo se haga cargo y empiece el rescate de la municipalidad. Que se someta a la justicia y que no pida ninguna intermediación política o económica o de ninguna índole y que los que tengan que juzgarlo hagan lo que tienen que hacer sin que haya interferencia”, expresó.

“Nenecho” fue denunciado ante la Fiscalía por el presunto desvío de G. 500.000 millones provenientes de bonos de la municipalidad que debían utilizarse para obras; sin embargo, se habrían pagado salarios con los mismos. Hoy el fiscal que abrió la causa por supuesta lesión de confianza y producción de documentos públicos de contenido falso, Luis Piñánez, dijo que las investigaciones siguen su curso. Además de esta causa, Rodríguez es investigado por supuesta lesión de confianza en la compra irregular de productos de limpieza para la Comuna durante la pandemia por el Covid.

Sin embargo, como el intendente de Asunción, hoy apartado del cargo, pertenece al movimiento Honor Colorado, del presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR) Horacio Cartes, la legisladora teme que logre quedar impune, ya que el sector político se caracteriza por tener el control del Poder Judicial, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y del Consejo de la Magistratura.

Negociaciones de “Nenecho”

La senadora opositora agregó que ante las versiones de que el movimiento Honor Colorado le “soltó la mano” al intendente, este estaría condicionando y negociando su impunidad. Dijo desconocer si es que referentes del movimiento oficialista podrían estar salpicados con las causas abiertas contra Rodríguez, pero no tiene dudas de que el dinero de la municipalidad se usó para la campaña 2023 de diputados y senadores.

“La oposición espero que pueda sentarse y plantear cuál va a ser la salida. Finalmente, si no se plantea alguien de la oposición y que asuma el Partido Colorado, que asuma el cartismo, que lleven ellos adelante, que se hagan responsables del desastre y en el 2026 entramos nosotros como una nueva alternativa realmente para recomponer el municipio de Asunción”, concluyó.

Desde Honor Colorado, algunos de los referentes que hablaron de que la mejor salida es la renuncia de “Nenecho”, no así una destitución, fueron el Presidente de la Cámara de Senadores, Basilio “Bachi” Núñez y los diputados Rodrigo Gamarra y Edgar Olmedo. También se habla de que el propio Horacio Cartes habría convencido a Rodríguez de presentar su renuncia hoy.

Varios referentes de la oposición, entre ellos la exsenadora Kattya González, cuestionaron la actitud del cartismo, ya que estarían evitando la destitución y el llamado a elecciones con la renuncia de Rodríguez, cuando a Miguel Prieto lo destituyeron de la intendencia de Ciudad del Este sin contar con causales sólidas en la conclusión de la intervención realizada a su gestión y en medio de escándalos por audios filtrados de supuestas conversaciones del interventor Ramón Ramírez negociando.