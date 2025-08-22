“Esta es una victoria de la ciudadanía”, según concejal colorada Rolón sobre renuncia de Nenecho

Tras la renuncia del intendente de Asunción, Óscar “Nenecho” Rodríguez, los concejales se preparan para elegir a un próximo jefe comunal. La concejal colorada Rossana Rolón analizó la situación y asegura que se trata de una victoria de la ciudadanía, sin embargo, lamenta que se haya dado la renuncia y teme que la justicia “se olvide” de los resultados de las investigaciones.

Para la concejal de la ANR Rossana Rolón, la renuncia de Óscar “Nenecho” Rodríguez como jefe comunal de la capital del país es una victoria de la ciudadanía.

“Todo lo que hicimos para demostrar todas esas irregularidades desde la Intendencia Municipal que hoy, gracias a Dios, la ciudadanía puede ver que se hizo justicia. Su renuncia seguramente negociada o no, pero él ya sale de este lugar”, agregó.

Dijo que desde su bancada llaman la reflexión de una nueva política, de nuevos políticos y políticas, que cuando están en un cargo tienen que ser gente con honestidad y con compromiso hacia el pueblo que le vota, no para llevarse toda la Municipalidad.

“Se emitieron los bonos para obras que fueron desviadas. La cuenta única, cuyos creadores fueron los de la época de Mario Ferreiro, pero los que hicieron también desviar fueron los de esta administración que se fue. Eso también implicó que la Fiscalía venga a allanar la Junta Municipal de Asunción para saber quiénes eran los concejales que votaron aquella rendición de cuenta del 2022 y el 2023 y se fueron a allanar la administración financiera de la intendencia municipal”, especifica.

Recuerda que en el 2020, en plena pandemia, se descubrió que Wilfrido Cáceres, jefe de gabinete, tenía una casa que valía un millón de dólares.

“Si eso no le daba a la justicia las pruebas de que existían irregularidades, ¿que más lo que querían? Tuvimos que llegar a esto faltando un año para que termine este periodo. Entonces, yo les pregunto, ¿a quién le vamos a votar ahora?”, indicó.

Pidió que los asuncenos hagan valer su voto y que este sea de manera responsable.

“Tenemos a la vista Ita Pyta Punta que se desvió su dinero, la plaza Naciones Unidas que no se terminó. Hay otros temas que, inclusive, el interventor fue descubriendo más. Se hizo la trazabilidad, se hizo la investigación de todas las obras y donde estaban. Así dejaron el municipio”, lamentó.

Instó a desintegrar todos los modelos que causan daño a la administración pública y a hacer que cambie el sistema penal. Manifestó que no sabe si la Fiscalía seguirá esperando

Cuestionó que la justicia no hace nada, que las personas que roban viven tranquilas, gastan un poco de ese dinero en abogados y hasta piden permiso de su prisión domiciliaria para ir a la playa de vacaciones.

“Tenemos que cambiar el sistema penal de nuestro país. Tiene que ser más rápido, porque la investigación que se hizo el año pasado terminó. No se hizo nada y ustedes se preguntan por qué. Supuestamente, el retardo de justicia es por la recarga de trabajo”, sostuvo.

Finalmente, dijo no estar conforme con la renuncia de Rodríguez. “A mí me hubiese gustado de que se lea el dictamen públicamente y se sepa lo que él hizo.