Se aguarda que Diputados no dilate informe sobre Nenecho

Se espera que el ministro del Interior Enrique Riera remita el informe sobre Oscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-HC) del interventor Carlos Pereira al Congreso Nacional.

Asimismo varios sectores de la oposición y hasta colorados disidentes en la Cámara Baja indicaron que el presidente Raúl Latorre (ANR-HC) debe poner a disposición de los parlamentarios el documento y no enviarlo al archivo, pues con eso quedaría más que claro el “pacto de impunidad” que le otorgó el cartismo a “Nenecho” Rodríguez.

Se había adelantado que el documento estaría en la Cámara de Diputados mañana lunes 25. Si se le imprime la misma celeridad que se le dio al informe sobre la gestión del imputado intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto (YoCreo), los diputados podrían tener acceso ya al informe de Carlos Pereira durante la sesión ordinaria del martes 26.

No obstante, la decisión estará en manos del cartismo en Diputados, encabezado por Raúl Latorre, en donde se evidenciará si en realidad están a “favor de la transparencia y contra la corrupción”, tenor de los discursos cartistas que se escuchan repetidamente en las sesiones de la Cámara Baja.

La gestión de “Nenecho” estuvo marcado por supuestos hechos de irregularidades por lo que el contralor general Camilo Benítez solicitó la intervención, y el interventor Pereira confirmó la desastrosa gestión municipal.

Con Prieto fueron rápidos

Los cartistas imprimieron un veloz trámite para acelerar la destitución del entonces intendente de Ciudad del Este, el imputado Miguel Prieto (Yo Creo), desde el momento en que el interventor Ramón Ramírez presentó su informe en el Ministerio del Interior.

El jueves 14 de agosto, Ramírez entregó a dicha cartera de Estado su informe final contra Prieto en medio de serias dudas sobre la objetividad del documento, teniendo en cuenta que se filtraron audios que evidenciaban que hubo fuertes presiones políticas desde el oficialismo.

Inmediatamente, el Ministerio del Interior, a cargo de Enrique Riera, envió a la Cámara de Diputados, cuyo presidente es Raúl Latorre (ANR, HC), el informe final sobre la intervención a la administración de Prieto.

Ese mismo día ya se anunció que la comisión especial sobre Ciudad del Este, que preside el cartista Alejandro Aguilera, fue convocada para el lunes 18 de agosto. Se reunió y rápidamente emitió su dictamen en mayoría a favor de la destitución de Prieto.

Al día siguiente, martes 19 de agosto, Latorre convocó a una sesión extra para tratar directamente la destitución de Prieto, en un cuarto intermedio de la reunión ordinaria. En tres días hábiles, lograron apartar definitivamente al intendente de Ciudad del Este del cargo.